Mundo Líderes republicanos de Nova York pedem renúncia de George Santos, filho de brasileiros que é deputados nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Correm investigações sobre mentiras e gastos suspeitos durante a campanha de George. (Foto: Mikayla Whitmore/The New York Times)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Autoridades republicanas em Long Island pediram nesta quarta-feira (11) que o deputado George Santos renuncie enquanto enfrenta várias investigações sobre suas finanças, gastos de campanha e invenções curriculares durante a corrida eleitoral do ano passado.

O congressista, no entanto, rejeitou os pedidos de renúncia e recebeu apoio do presidente da Câmara, Kevin McCarthy, eleito no último sábado após quatro dias de votações marcadas por disputas com a extrema direita do Partido Republicano. Para McCarthy, Santos merece continuar no Congresso.

“Foram os eleitores que tomaram essa decisão [de eleger Santos], e é aos eleitores que ele tem de responder”, disse McCarthy nesta quarta-feira, horas depois de correligionários afirmarem que Santos teria desonrado a Câmara dos Deputados.

A vitória de Santos, que representa partes da cidade de Long Island e do distrito nova-iorquino do Queens no Congresso americano, ajudou o Partido Republicano a garantir uma estreita maioria na Câmara desde janeiro deste ano. Após os pedidos de renúncia desta quarta-feira, ele escreveu em sua conta no Twitter que foi “eleito para servir à população de Nova York, não ao partido e aos políticos”, anunciando que continuaria no cargo.

O presidente do partido no condado de Nassau, Joseph G. Cairo Jr., disse que Santos, que foi eleito para seu primeiro mandato, perdeu a confiança dos republicanos em seu distrito, dizendo que sua campanha foi baseada em “engano, mentiras e fabricação”.

“Ele manchou a imagem da Câmara dos Representantes, e não o consideramos um de nossos congressistas”, disse Cairo. “Hoje, em nome do comitê republicano no condado de Nassau, peço pela renúncia imediata dele.”

Participando da coletiva via vídeo desde Washington, Anthony D’Esposito, deputado que representa outro distrito em Nova York, disse que seu colega republicano violou a confiança “não apenas dos eleitores, mas de pessoas em todos os EUA”.

D’Esposito afirmou que “não se associará a Santos no Congresso e encorajará outros deputados na Câmara dos Representantes a se unir a ele nessa rejeição”.

Os pedidos de renúncia marcam o posicionamento mais duro já adotado em relação ao comportamento do republicano depois de o New York Times revelar que Santos fez alegações falsas sobre seu histórico educacional e profissional. O jornal também levantou questões sobre seus negócios, suas declarações financeiras e seus gastos de campanha.

Os pedidos também aumentam a pressão sobre Santos, que atualmente é alvo de investigações de promotores federais e locais sobre se suas negociações financeiras ou as mentiras proferidas durante a campanha podem render acusações criminais.

Só nesta semana, Santos, de 34 anos, foi alvo de duas queixas formais de conduta ética. Na terça-feira, legisladores democratas apresentaram uma queixa pedindo à Comissão de Ética da Câmara, que é bipartidária, que investigue se Santos desrespeitou a lei quando apresentou suas declarações financeiras com atraso e sem detalhes-chave sobre suas contas bancárias e negócios.

No dia anterior, um grupo independente, o Campaign Legal Center, pediu que a Comissão Federal Eleitoral investigue o congressista, acusando-o de uso inapropriado de fundos de campanha para gastos pessoais, deturpação de gastos e ocultação das verdadeiras fontes do dinheiro de sua campanha.

Autoridades brasileiras também anunciaram que pedirão reabertura de acusações de estelionato contra Santos por um incidente em 2008 envolvendo um talão de cheques roubado. Ele teria utilizado folhas do talão e falsificado a assinatura de um idoso de quem sua mãe cuidava para realizar compras fraudulentas em Niterói, na Região Metropolitana do estado. Na ocasião, ele confessou o crime na delegacia, mas, como não foi localizado para a citação no processo, a ação acabou suspensa.

Apesar das pressões, os republicanos em Washington não têm muito incentivo para expulsar Santos, já que isso forçaria uma eleição especial para o assento, algo arriscado para um partido cuja maioria na Câmara é estreita — os republicanos têm 222 deputados contra 213 dos democratas. As lideranças partidárias também têm apoiado correligionários que enfrentam escrutínio por diversos tipos de crime, incluindo aqueles que participaram da invasão ao Capitólio em 6 de janeiro e de eventos racistas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo