Mundo Líderes se pronunciam sobre tarifas do presidente dos Estados Unidos contra o México e a União Europeia

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2025

Presidente norte-americano impôs uma nova taxa de 30% às importações de produtos mexicanos e do bloco europeu

Líderes de diversos países se pronunciaram neste sábado (12), após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impor uma nova tarifa de 30% à União Europeia e ao México. A taxa está prevista para entrar em vigor em 1º de agosto.

México

O Ministério da Economia do México, por sua vez, afirmou que recebeu a carta enviada por Trump e classificou como um “tratamento injusto” a imposição das taxas. Em um comunicado oficial divulgado em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores, o governo indicou que “o México já está em negociações” para chegar a um acordo sobre “uma alternativa” às tarifas.

“O grupo de trabalho com os EUA buscará alternativa antes de 1º de agosto para proteger empresas e funcionários de ambos os lados da fronteira”, afirmou em nota oficial.

Comissão Europeia e Conselho Europeu

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o bloco está preparado para tomar as medidas necessárias para proteger seus interesses e que vai “seguir trabalhando para alcançar um acordo até 1º de agosto”. “Poucas economias no mundo se comparam ao nível de abertura e de respeito às práticas comerciais justas da União Europeia”, acrescentou.

“Tomaremos todas as medidas necessárias para proteger os interesses da UE, incluindo a adoção de contramedidas proporcionais, se for preciso.” O presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, afirmou que a UE permanece “firme, unida e pronta para proteger [seus] interesses”.

“Tarifas são impostos. Elas alimentam a inflação, criam incerteza e prejudicam o crescimento econômico. Continuaremos a construir parcerias comerciais fortes em todo o mundo”, disse Costa, que preside as cúpulas europeias como chefe do conselho de líderes nacionais.

França

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que o país desaprova o anúncio das tarifas por parte dos EUA, reiterando que a taxação acontece mesmo após “semanas de intenso envolvimento da Comissão em negociações com os Estados Unidos, com base em uma oferta sólida e de boa fé”.

“Na unidade europeia, cabe mais do que nunca à Comissão afirmar a determinação da União em defender resolutamente os interesses europeus. Isso inclui acelerar a preparação de contramedidas confiáveis, mobilizando todos os instrumentos à sua disposição, incluindo o mecanismo anticoerção, caso nenhum acordo seja alcançado até 1º de agosto”, afirmou o presidente francês.

Macron ainda destacou que a França apoia totalmente a Comissão Europeia nas negociações, que serão intensificadas para chegar a um acordo mutuamente aceitável até 1º de agosto, “de modo que reflita o respeito que parceiros comerciais como a UE e os EUA devem uns aos outros por interesses compartilhados e cadeias de valor integradas”.

Itália

O gabinete da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmou que Roma apoia plenamente os esforços da Comissão Europeia. Ela reiterou que é “fundamental manter o foco nas negociações”, uma vez que a maior polarização pode fazer com que seja mais difícil chegar a um acordo.

Holanda

Já o primeiro-ministro holandês, Dick Schoof, disse que a tarifa “preocupante” e que não é o caminho a seguir. “A Comissão Europeia pode contar com todo o nosso apoio. Como União Europeia, devemos permanecer unidos e firmes na busca por um desfecho com os Estados Unidos que seja mutuamente benéfico”, afirmou em rede social.

Suécia

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, disse que a taxação por parte dos EUA vem mesmo após várias semanas de negociações entre o país e a UE, destacando que o governo da Suécia lamenta a decisão do presidente norte-americano e apoia o desejo da Comissão Europeia de continuar negociando uma solução.

“A UE está preparada para responder com contramedidas severas, se necessário. No entanto, todos perdem em um conflito comercial intensificado, e são os consumidores americanos que pagarão o preço mais alto. A Suécia defende o livre comércio e a cooperação internacional”, afirmou em publicação no X.

Espanha

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, disse que a abertura econômica e o comércio criam prosperidade, enquanto “tarifas injustificadas a destroem”.

“É por isso que apoiamos e continuaremos a apoiar a Comissão em suas negociações para chegar a um acordo com os EUA antes de 1º de agosto. Unidos, os europeus formam o maior bloco comercial do mundo. Usemos essa força para alcançar um acordo justo”, afirmou.

Alemanha

A ministra da economia da Alemanha, Katherina Reiche, pediu uma solução pragmática para a crescente guerra comercial.

“As tarifas atingiram duramente as empresas exportadoras europeias. Ao mesmo tempo, também teriam um forte impacto na economia e nos consumidores do outro lado do Atlântico”, disse. “Um resultado pragmático para as negociações deve ser alcançado rapidamente.”

2025-07-12