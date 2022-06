Rio Grande do Sul Limpeza de via altera serviços da Trensurb neste domingo

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Das 6h30 às 12h30, trens circulam em via única no trecho das estações Esteio e Luiz Pasteur. Foto: Wellington Marques/Trensurb Das 6h30 às 12h30, trens circulam em via única no trecho das estações Esteio e Luiz Pasteur. (Foto: Wellington Marques/Trensurb) Foto: Wellington Marques/Trensurb

Neste domingo (5), das 6h30 às 12h30, os trens da Trensurb irão circular – em ambos os sentidos – em via única no trecho que inclui as estações Esteio e Luiz Pasteur. O motivo é uma atividade de limpeza da via da antiga Rede Ferroviária Federal – hoje concedida à Rumo – junto à Vila Pedreira.

Dessa forma, os trens circularão no trecho, nos dois sentidos, pela via por onde normalmente passam os veículos em direção à Estação Mercado.

Por isso, os passageiros que embarcarem nos trens nas estações Esteio e Luiz Pasteur devem estar atentos aos indicadores de destino das composições. Os intervalos entre viagens não devem sofrer alterações.

Em caso de chuva, as atividades de limpeza serão canceladas e o serviço do metrô será prestado normalmente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul