Por Redação O Sul | 18 de maio de 2022

Mudança, que começa na segunda-feira, é provocada pelo aumento da demanda de passageiros. Foto: Cesar Lopes/PMPA Mudança, que começa na segunda-feira, é provocada pelo aumento da demanda de passageiros. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A linha 343 Campus Ipiranga deve ser ampliada a partir da próxima segunda-feira (23) para 59 viagens no sentido bairro ao Centro e 61 viagens no Centro ao bairro, segundo a prefeitura de Porto Alegre.

A mudança é feita com base na análise da demanda de passageiros, que teve aumento nas últimas semanas, e na retomada das aulas presenciais dos cursos regulares de graduação da UFRGS, prevista para o começo de junho.

As tabelas horárias podem ser consultadas no site da EPTC, e a localização, em tempo real, pode ser acompanhada pela função GPS do aplicativo TRI (Cittamobi).

Antes da mudança nas linhas universitárias, D43, 353 e 343 somavam 125 e 126 viagens nos sentidos BC e CB respectivamente. Com a nova proposta em implantação são 126 viagens em cada sentido nas linhas 353 e 343 somadas.

As viagens atendem todas as paradas com o mesmo tempo no deslocamento que era feito pela extinta D43, diz a prefeitura.

