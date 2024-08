Rio Grande do Sul Linha de ônibus especial fará o transporte de Porto Alegre para a Expointer

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O primeiro ônibus tem saída prevista de Porto Alegre para as 7h e o último ônibus sairá do Parque Assis Brasil às 22h. Foto: Gustavo Mansur/Secom O primeiro ônibus tem saída prevista de Porto Alegre para as 7h e o último ônibus sairá do Parque Assis Brasil às 22h. (Foto: Gustavo Mansur/Secom) Foto: Gustavo Mansur/Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para atender à demanda por transporte público durante a 47ª Expointer, em Esteio, uma linha de ônibus especial com itinerários de hora em hora, ida e volta de Porto Alegre, de 24 de agosto a 1º de setembro, será disponibilizada pela Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), em conjunto com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e o Parque Estadual de Exposições Assis Brasil.

A oferta de transporte ficará a cargo da Empresa Fátima, que assumiu a operação da concessão em Esteio, A operação terá dois terminais de partida na capital. Um deles será na Rodoviária de Porto Alegre e o segundo na esquina da rua Cassiano Nascimento, com a avenida Siqueira Campos (ao lado dos Correios). O primeiro ônibus tem saída prevista de Porto Alegre para as 7h e o último ônibus sairá do Parque Assis Brasil às 22h. A tarifa do serviço seletivo será de R$ 15 e poderá ser paga com dinheiro ou com cartão de crédito, tanto no terminal da Rodoviária como no terminal da rua Cassiano Nascimento.

A chegada no Parque será via BR-116, com embarque e desembarque no terminal de ônibus na rua Maurício Cardoso, junto à passarela da Estação Esteio da Trensurb. O acesso à Expointer será feito pela passarela. As viagens devem durar entre 50 e 60 minutos.

Segundo o diretor superintendente da Metroplan, Francisco José Horbe, a oferta de ônibus será regulada conforme a demanda, podendo ser disponibilizados mais veículos. Além disso, durante os dias do Festival Sou do Sul, de 24 a 26 de agosto, a empresa terá horários extras estendidos para atender a demanda, encerrando a linha especial às 2h.

Em virtude das enchentes históricas de maio, a Trensurb está operando as linhas de trem de Novo Hamburgo até Canoas, com ônibus integrados que realizam o trajeto entre as estações Mathias Velho e Mercado (em Porto Alegre), sem cobrança adicional de passagem nos ônibus.

Primeiros animais

Os animais inscritos para a 47ª Expointer começam a chegar ao Parque Estadual de Exposições Assis Brasil (PEEAB), em Esteio, nesta segunda-feira (19). O secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Clair Kuhn, a subsecretária do Parque, Elizabeth Cirne-Lima, e os servidores do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA/Seapi) estarão presentes.

Os exemplares para julgamentos podem entrar até a sexta-feira (23), das 8h às 22h. Todos os animais passarão pela equipe do DDA. Nos demais dias da feira, podem ingressar no parque os animais rústicos, de leilões e os que participam de provas ou apresentações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/linha-de-onibus-especial-fara-o-transporte-de-porto-alegre-para-a-expointer/

Linha de ônibus especial fará o transporte de Porto Alegre para a Expointer

2024-08-16