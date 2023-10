Porto Alegre Linhas de ônibus da Carris retomam atendimento integral nesta terça-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O fim da paralisação da categoria foi confirmado pelo Sindicato dos Rodoviários. Foto: Divulgação/PMPA O fim da paralisação da categoria foi confirmado pelo Sindicato dos Rodoviários. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta terça-feira (3), o atendimento do transporte coletivo das 21 linhas operadas pela Companhia Carris Porto-Alegrense (Carris) volta a ser feito integralmente em Porto Alegre.

O fim da paralisação da categoria foi confirmado pelo Sindicato dos Rodoviários durante audiência de mediação ocorrida no final da tarde desta segunda (2) no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), entre prefeitura, Carris e Sindicato dos Rodoviários.

Nesta segunda, os usuários do transporte coletivo que utilizam as linhas da Carris tiveram um atendimento inferior a 60% pela manhã e com percentual maior à tarde quando empresas privadas assumiram algumas linhas da companhia. Apenas 12 das 21 linhas da Carris atenderam a população: T4, T6, T11, T12, T1, T5, T7, T8, que operaram desde o turno da manhã, e C2, T2, 343, T3 no turno da tarde com o apoio das empresas privadas.

A greve deflagrada nas primeiras horas do dia foi a forma encontrada por funcionários da Companhia para protestar contra o plano de privatização da empresa municipal de transporte público.

Ainda nesta segunda, a empresa Empresa Viamão Ltda foi declarada vencedora da licitação da Carris durante a sessão de desestatização, no auditório da Smap (Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio), em Porto Alegre.

Ao ganhar a disputa, por conta da proposta de R$ 109.961.560,00, a Empresa Viamão Ltda, que já atua na região metropolitana, garante a concessão por 20 anos e a operação de 20 linhas – que representa 22,4% do sistema de transporte coletivo da Capital.

A disputa foi estabelecida com proposta comercial mínima de R$ 109 milhões e incluiu também a venda de ações e bens, como ônibus e terrenos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/linhas-de-onibus-da-carris-retomam-atendimento-integral-nesta-terca-feira-em-porto-alegre/

Linhas de ônibus da Carris retomam atendimento integral nesta terça-feira em Porto Alegre

2023-10-02