Economia Liquida Porto Alegre termina neste sábado

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A mais tradicional liquidação da Capital está com mais de 4,6 mil lojas participantes. Foto: Reprodução de TV A mais tradicional liquidação da Capital está com mais de 4,6 mil lojas participantes.(Foto: Pixabay). (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Lojistas e consumidores que desejam oportunidades para bons negócios têm até este sábado (26) para aproveitar o Liquida Porto Alegre, que mobiliza a Capital com mais de 4,6 mil empresas participantes. A maior concentração de promoções está no Centro Histórico (705 lojas), mas a abrangência da Campanha percorre todas as regiões da cidade, com 85 bairros participantes.

Destacam-se localidades como Passo Da Areia (300), Floresta (245) e Tristeza (125), onde há grandes centros de compras, situados nas regiões da Av. Wenceslau Escobar, Zona Sul, do DC Shopping, na Zona Norte, e do Shopping Total, no Centro.

Para o presidente da CDL POA, o comércio da cidade está fazendo um excelente trabalho, oferecendo ofertas relevantes aos clientes, de forma acessível e democratizada. “Os lojistas da Capital atenderam ao chamado do Liquida e estão oferecendo bons descontos. É um momento importante para o cidadão porto-alegrense aproveitar a oportunidade das promoções que duram até o próximo sábado, lembrando que o Liquida não será prorrogado”, aponta o dirigente.

Após um período de incertezas, causado pelas restrições sanitárias, proprietários de bares e restaurantes têm aproveitado o Liquida Porto Alegre para movimentarem suas lojas. São mais de 280 estabelecimentos com maior adesão no Centro Histórico – cerca de 40. Também no Bairro Navegantes, região com ascensão do setor de serviços, nos últimos anos, o segmento teve forte adesão com 20 participantes ligados à gastronomia. As promoções agradam a todos os gostos: churrasco, xis, sushis, mexicana, chinesa, pizza, cafés, marmitas, buffet, hambúrguer, frutos do mar, cachorro-quente, congelados, sorvetes, fitness, açaí, chocolates, doces, bolos, vinhos, cookies, chás, fruteiras e supermercados.

Ainda, como resultado desta abrangência territorial, a CDL POA foi conversar com a loja participante do Liquida que fica mais ao sul da Capital, a Bella Modas, no Lami. Segundo a proprietária do estabelecimento, Isabel Machado, que oferece descontos entre 10% e 40%, as vendas estão boas, e os produtos que mais estão saindo são os da promoção do Liquida Porto Alegre. “Nós ainda não fechamos os mês, mas posso afirmar que as vendas estão boas todos os dias”, afirma.

O Liquida Porto Alegre acontece até o próximo sábado, 26, e ainda dá tempo de aproveitar. Todas as lojas participantes podem ser encontradas no site do Liquida.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia