Cláudio Humberto Lira manda recado do Legislativo ao STF: basta

Por Cláudio Humberto | 27 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após adotar providência para conferir transparência às emendas de relator, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), reagiu à interferência do Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenou sua suspensão, prejudicando centenas de municípios, e botou a boca no trombone de chefe do Poder Legislativo: “A execução do Orçamento cabe ao Poder Executivo. Legislar sobre Orçamento é função imprescindível do Poder Legislativo. Não cabe a nenhum outro Poder”.

Cada macaco…

…no seu galho: trocando em miúdos, o Congresso avalia que o STF atropela o papel que a Constituição reserva a cada Poder da União.

No limite da pindaíba

O STF bloqueou R$13 bilhões do “orçamento secreto” destinados a 4.838 prefeituras em dificuldades financeiras e fiscais no fim do ano.

Sem espaço para o STF

Para Lira, o STF ignora que a gestão das emendas de relator são uma ocupação de espaço do qual o Legislativo não pode abrir mão.

Reconsideração

Após adotar as medidas de transparência na liberação das emendas, em vigor desde 2020, Lira espera que o STF reconsidere a ingerência.

Doria fez corpo-a-corpo em todo país, na reta final

As prévias para a escolha do candidato do PSDB ao Planalto devem ser concluídas neste sábado (27), segundo promete o presidente do partido, Bruno Araújo. Entre os candidatos, o mais otimista é o governador de São Paulo, apesar de o rival Eduardo Leite se mostrar confiante também. Na reta final, Doria acionou sua “tropa de choque” de coordenadores, que saiu de São Paulo e percorreu todo o País.

Candidato está on

O próprio pré-candidato tem ligado pessoalmente a filiados com ou sem mandato, solicitando apoio para ganhar a indicação tucana.

Esforço concentrado

Onde há vereador tucano apareceu nesta reta final um dos coordenadores de Doria apertando-lhe a mão e pedindo votos.

Otimismo

Os representantes retornaram dos Estados com relatos animadores para o coordenador geral da campanha de Doria, Wilson Pedroso.

Todos contemplados

Recursos das emendas do relator, chamadas de “orçamento secreto” no STF, foram destinados a 4.838 prefeituras, 87% de um total de 5.568, grande parte deles governados por partidos de oposição.

Isolamento

Cidadania e PSB desistiram da ação no STF contra emendas do relator, que beneficiam 685 municípios governados pela oposição. Só o Psol continua, mesmo prejudicando três de “suas” cinco prefeituras.

Perdendo de goleada

O governo de Alagoas perde de goleada, no Supremo, que mantém o bloqueio de metade dos recursos obtidos na venda da estatal de águas Casal à empresa BRK Ambiental. A ação foi movida pelo PSB-AL.

Brasileiro vive mais

Esta semana, o IBGE divulgou um dado ignorado nas manchetes: a expectativa de vida da população segue aumentando e está agora em 76,8 anos. Isso mostra que melhorou a qualidade de vida do brasileiro.

Tudo dominado

Após alterar o entendimento sobre prisão em segunda instância, beneficiando Lula, e depois anulando condenações e desbloqueando bens, só falta agora mandar empossar o ex-presidiário.

Por que parou?

Após o circo da CPI, a Comissão de Desenvolvimento da Câmara vai debater “A estagnação da economia brasileira” a pedido do deputado Otto Alencar Filho (PSD-BA). O papel da pandemia será subestimado?

Chape

Neste domingo (28) completam 5 anos da tragédia do voo LaMia 2933, que transportava a equipe de futebol da Chapecoense e caiu perto de Medellín, Colômbia, deixando 71 vítimas fatais e seis feridos.

Água Mineral, 60

O Parque Nacional de Brasília, também conhecido como Água Mineral, comemora 60 anos nesta segunda-feira (29). São 42 mil hectares preservados no DF, e apenas 1% da área é aberta a visitantes.

Pensando bem…

…não se iluda com político “salvador da pátria”, é apenas uma nova variante do mesmo vírus.

PODER SEM PUDOR

Lugar garantido

Era a nomeação mais óbvia da História. Após coordenar a campanha de Jânio Quadros para presidente, todos davam como certa a nomeação do coronel Virgílio Távora para um ministério. Mas os dias foram passando e convite, que era bom, nada. Távora foi direto ao assunto: “E então, presidente, qual é o meu lugar no governo?” Jânio o abraçou, como tamanduá, e liquidou sua esperança: “Meu velho amigo, o teu lugar é no meu coração…”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto