Rio Grande do Sul Litoral Norte gaúcho tem duas cidades no “Top 5” de melhores redes móveis de internet do Brasil

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2024

Capão da Canoa e Imbé aparecem no 5º e 4º lugares do ranking. (Foto: Freepik)

Produzido por diversas entidades, o ranking denominado “Índice de Progresso Social do Brasil” (IPS Brasil) tem duas cidades do Litoral Norte gaúcho classificadas entre as cinco com melhor rede móvel de internet no País. São elas Capão da Canoa (5º lugar, com nota 88,69 sobre 100) e Imbé (4ª colocada, com desempenho de 88,77).

Em terceiro aparece Agudos do Sul (PR), com 88,91. Já a vice-campeã é Roseira (SP), com 90,85, ao passo que o topo da lista é ocupado por Armação de Búzios, com 91,02.

O indicador tem por base diversos itens associados ao desenvolvimento social nos 5.570 municípios do País. No caso da conectividade digital, são levados em conta a capacidade da rede de banda larga (ou a modalidade disponível no local) para entregar os pacotes de dados ao destino sem ocorrência de perdas.

“A comparação considera a melhor qualidade de internet no Brasil, não por parâmetros de conectividade internacionais”, ressalva o coordenador-geral do IPS Brasil, Beto Veríssimo. A metodologia da pesquisa foi desenvolvida pela Universidade Harvard e pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (EUA).

A outra ponta

No outro extremo, a região Nordeste e, sobretudo, a Amazônia Legal apresentaram os piores resultados. Uiramutã (RR) teve a pior nota: 12,39 pontos. Em seguida vêm Santa Terezinha (MT), com 13,26 pontos, e Vereda (BA), com 14,58.

Dos 5.570 municípios brasileiros, só 84 tiveram nota igual ou maior que 80. Na rabeira, com nota abaixo de 51, estão 1.199 cidades. A média do País ficou em 69,77. A maioria (4.287) recebeu avaliação entre 51 e 80 pontos.

Analistas consideram que a qualidade da internet em determinada região é resultado de seu progresso social, mas também acaba sendo um agente de fomento econômico. Isso porque sem internet a atividade econômica não tem como se expandir em todo seu potencial. A população tem pouco acesso a serviços bancários e de informação, por exemplo.

(Marcello Campos)

