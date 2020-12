Variedades Lívia Andrade pede “coerência” e desabafa: “Quem mandou colocar meu nome nessa sujeira?”

Lívia Andrade, 37 anos de idade, decidiu fazer um longo pronunciamento sobre a polêmica envolvendo seu atual namorado, o empresário Marcos Araújo, e Pétala Barreiros, ex-mulher dele.

A apresentadora afirma que vem sofrendo ataques por não ter sororidade. “Por que os outros fazem a merda e vocês tiram a bucha do ** de uma mulher e colocam em outra mulher? Esse assunto é uma sujeira”, disse.

De acordo com Lívia, depois de todo o imbróglio, ela procurou se informar sobre o histórico do relacionamento. “Ela enfrentou várias coisas bem complicadas para um menina. Ela o conheceu em uma boate em que só entra maior de idade. Provavelmente, ela usou o documento de outra pessoa para entrar. Lá ela conheceu o cidadão, que era casado e tinha um filho pequeno. Passaram a se relacionar, como amantes. Ela engravidou e, aos 15 anos, teve seu primeiro filho e escreveu um livro com cada história de deixar o cabelo em pé”, disse. “Já tive meus 15 anos, sei como funciona. A gente acha que é dono do nariz, manda satisfação. Nossos pais devem ter cuidado, se responsabilizar e zelar por nós. Eles, sim, sabem o que é melhor, o que está certo, o que está errado…Até os 18, depois a gente se vira”, completou.

Na sequência, a apresentadora afirma ter ficado confusa com a situação. “[Ela] Escreveu o livro, teve o filho, contou histórias cabeludas no livro e depois fez o quê? Voltou com o cara. Quando a gente é adolescente, a gente faz muita merda, né? Contra a vontade da família, inclusive. Mas a família — e quando digo família é mãe, pai, periquito, papagaio… –, a florzinha e o cara viajaram o mundo todo, no luxo, no glamour. Tomaram muito vinho caro, era muito camarote, muita festa, muito jantar. Essa parte que, para mim, é um pouco confusa. Cada um faz o que quer da vida. Quer ir, voltar, ir, voltar, tudo bem… Mas tem que ter o mínimo de coerência”, disse.

Lívia, que está no meio artístico desde a adolescência, quando trabalhou como assistente de palco do programa Fantasia, ressaltou que não gosta de expor a vida amorosa nas redes sociais, mas se viu obrigada a falar sobre o assunto. “Estava quietinha no meu canto. Quem mandou mexer comigo, colocar meu nome nessa sujeira? Amor, resolva seus problemas. Vá na justiça, na polícia… Mas não joga a bucha pros outros. Já que está ganhando seguidor, eu vou falar um negócio: há o lado ruim de ser famosa. Quanto mais você conta, mais pesquisam e querem saber. Então, fale sobre a venda de roupas falsificadas”, disse ela, afirmando que voltaria a curtir suas férias e, se necessário, voltará a falar novamente sobre o assunto. A apresentadora afirmou ainda que já acionou os advogados para cuidar do processo de difamação.

