Falecida há 20 anos, "Nega Lu" marcou época ao desafiar padrões de comportamento. (Foto: Tânia Mainerz/Divulgação)

Uma reedição comemorativa da biografia “Nega Lu – Uma Dama de Barba Malfeita”, publicada originalmente 2015, será lançada às 19h desta quinta-feira (10) pela Editora Libretos com um evento em Porto Alegre. O local escolhido é o Bar do Alexandre (rua Saldanha Marinho nº 120, bairro Menino Deus). Com a presença do autor, o jornalista Paulo César Teixeira, a iniciativa marca também os 20 anos da morte do personagem-tema.

O livro resgata a trajetória de Luiz Airton Bastos, popularmente conhecido como “Nega Lu”. Trata-se de um figura icônica da cena cultural e boêmia da capital gaúcha e que foi reconhecida, em vida, por sua coragem em desafiar convenções sociais.

Cantora de jazz e blues, solista dos corais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Opa) e com experiência em balé clássico, “Nega Lu” se destacava pela irreverência e coragem de manifestar sua homossexualidade em um cenário muitas vezes hostil.

“Além do contexto de ditadura militar, ela vivia em uma cidade extremamente conservadora e provinciana, onde qualquer manifestação pública de afeto entre pessoas do mesmo gênero era vista como tabu”, ressalta Paulo César.

O evento dessa quinta-feira terá bate-papo com o autor e convidados: Aírton Bastos (sobrinho da Nega Lu), Maythê (amiga), Coié (líder da banda Rabo de Galo, que tinha Nega Lu como “lady-crooner”) e Thiago Pirajira (fundador do Bloco da Laje). O evento vai contar, ainda, com trilha sonora do DJ Kafu.

Em pauta, a Porto Alegre da personagem e o legado dela como pioneira que antecipou algumas das principais conquistas da causa antirracista e dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Paulo César acrescenta: “A escolha do Bar do Alexandre para o relançamento é mais uma homenagem a essa memória, por estar localizado a duas quadras da casa onde a personagem morou a vida inteira”.

Reedição com novidades

Além da alteração da capa (com a opção pela foto em cores, e não em preto e branco, como na edição original), foram providenciadas pequenas alterações textuais, relativas a termos ou expressões que, uma década atrás, soavam como naturais ou consensuais, mas que hoje podem dar brecha a abordagens preconceituosas. “A evolução da linguagem acompanha um mundo em permanente mutação”, justifica a editora.

Com design gráfico de Clô Barcellos e edição de fotografia de Tânia Meinerz, a obra traz, ainda, imagens do acervo pessoal da Nega Lu, cedido por sua irmã Hilda Maria. O livro ganhou o prêmio de “Livro do Ano” – Categoria “Não Ficção”, da Associação Gaúcha de Escritores (Ages), um reconhecimento e tanto à trajetória de Luiz Airton/Nega Lu.

“Nega Lu transformou-se em uma figura popular, a princípio, restrita às fronteiras de um gueto boêmio e cultural, depois expandindo-se cada vez mais para além da redoma da contracultura local”, finaliza Paulo César, autor de diversos livros sobre personagens, fatos e lugares da Capital. Na lista estão obras fundamentais como “Darcy Alves – Vida nas Cordas do Violão” (2010), “Esquina Maldita” (2012) e “Rua da Margem – Histórias de Porto Alegre” (2019).

(Marcello Campos)

