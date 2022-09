Mundo Liz Truss deve ser eleita premiê do Reino Unido nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Atual secretária de Relações Exteriores pode ser eleita como substituta de Boris Johnson Foto: Reprodução Atual secretária de Relações Exteriores pode ser eleita como substituta de Boris Johnson. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após diversos nomes serem cogitados para ocupar a posição de Boris Johnson como primeiro-ministro do Reino Unido, atualmente as principais pesquisas de intenção de voto indicam que a atual secretária de Relações Exteriores, Liz Truss, deve ser a nova premiê britânica.

Cerca de 200 mil membros do Partido Conservador estão votando entre um dos dois competidores: Truss e Rishi Sunak. O resultado será anunciado nesta segunda-feira (05).

Pelas regras do sistema britânico, quando um premiê não cumpre todo o mandato, o partido do qual ele faz parte deve escolher um novo líder. Nesse caso, o Partido Conservador é responsável por escolher o próximo primeiro-ministro até que ocorram eleições gerais novamente.

A corrida pela liderança na legenda começou com dez candidatos e, após cinco rodadas de votação, Liz Truss e Rishi Sunak foram escolhidos, em 20 de julho, como finalistas. Sunak ganhou 137 votos contra 113 de Truss na rodada final.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo instituto YouGov para a Sky News, divulgada no último dia 18, Truss estava 32 pontos percentuais a frente de seu adversário, Rishi Sunak.

A conservadora apresentava 66% das intenções de voto, enquanto Sunak tinha 34% e 13% disseram estar indecisos ou que não votariam. A candidata acompanha Johnson desde o início de seu governo, permanecendo após todos os escândalos que perpassaram o mandato iniciado em 2019.

Na polêmica final que levou à renúncia de Johnson e de uma série de membros do governo, envolvendo a nomeação de Chris Pincher, ela justificou que se manteria no cargo por estar coordenando a resposta do Reino Unido à invasão da Ucrânia.

Em sua campanha para assumir a liderança do partido e, consequentemente, o posto de primeira-ministra, a secretária tem defendido uma agenda conservadora, se comprometendo a reduzir impostos, romper as regulamentações da UE e incentivar o crescimento do setor privado com impostos corporativos baixos.

Truss também se diz determinada a entregar o projeto de lei do Protocolo da Irlanda do Norte — relativo a um desacordo com a UE sobre como lidar com acordos alfandegários de mercadorias que viajam entre Grã-Bretanha e Irlanda do Norte.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo