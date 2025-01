Cláudio Humberto Lobby dos planos faz ANS tentar limitar mamografia

Por Cláudio Humberto | 23 de janeiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A consulta pública é de tal maneira indigna que nem deveria ter sido convocada pela ANS, “agência reguladora”, que de novo avalia beneficiar os planos de saúde, dispensando-os de garantir mamografia para mulheres de 40 a 50 anos. E ainda chama isso, parece um deboche, de “Certificação de Boas Práticas”. A “consulta” vergonhosa termina nesta quinta (23) e indigna médicos e pesquisadores: é a faixa etária de 40% dos casos de câncer. Ministra da Saúde, Nísia Trindade cala. Henrique Couto, da Sociedade Brasileira de Mastologia, adverte para o perigo.

Faltam escrúpulos

A ANS quer ajudar os planos equiparando ao SUS, e nivela por baixo, mas Couto diz que isso não reduziu casos avançados, nem mortalidade.

Mulheres sob risco

Henrique Couto afirma que as clientes dos planos de saúde “não podem perder um direito tão fundamental para suas vidas”.

Retrocesso

Para Janice Lamas, médica que estuda o tema há 40 anos, a proposta contraria a ciência e “ignora a importância do diagnóstico precoce”.

Não há diferença

Os estudos da Dra. Janice revelam detecção de câncer é idêntica acima e abaixo dos 50.

Fake news dos Batista tenta postergar julgamentos

Fake news atribuída a representantes de Joesley e Wesley Batista espalha em Brasília que estaria sendo costurado um suposto acordo com a Paper Excellence para encerrar o litígio pelo controle da Eldorado Celulose, adquirida pela gigante mundial. O objetivo é paralisar as várias ações na Justiça e postergar ainda mais o desfecho da disputa que dura 7 anos: se os juízes acharem que acordo é possível, não haveria pressa de marcarem os julgamentos. Quem acompanha o imbróglio garante: a posição da Paper é de compradora da Eldorado, “acordo” é pura balela.

Artimanhas jurídicas

Para não honrar o contrato de venda da Eldorado, a dupla prorroga o litígio com várias artimanhas, algumas já reconhecidas pelo Judiciário.

Litigância de má fé

A J&F, holding dos Batista, já foi condenada por litigância de má-fé e em outra ação foi advertida pelo STF sobre o abuso do direito de recorrer.

Diálogo com governo

A Paper dialoga para remover barreiras. Levou às autoridades e a Nunes Marques, ministro do STF, proposta de alienar as terras da Eldorado.

Na marra

Ainda esta semana, Lula chama Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário). Quer do ministro um plano para “segurar a inflação dos alimentos”, como se nada tivesse com isso. Malddad deve ir também.

Inflação na veia

Gerou suspeitas em Brasília a presença da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, na reunião ministerial de Lula. Na próxima semana, o conselho da petroleira se reúne para discutir preço dos combustíveis.

Desarticulador em ação

Em reuniões com políticos sobre a reforma ministerial, o zero à esquerda Alexandre Padilha (Relações Institucionais) continua fracassando: não consegue fechar compromisso de aliança com Lula para 2026.

IBGE pede socorro

Ganhou novo capítulo o pau de briga no IBGE entre servidores e o fanático petista que o preside, Marcio Pochmann. Em carta, eles acusam o chefe de fazer uma gestão “autoritária, política e midiática”.

Por aí

Deputado licenciado, Ricardo Barros (PP-PR) circulou por Brasília e se reuniu com Alexandre Padilha, que finge estar no jogo. Ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, Barros é do PP, partido com interesse na Saúde.

Baratas tontas

O ministro da Propaganda de Lula, Sidônio Palmeira dá expediente extra nesta quinta (23) no PT, em evento com parlamentares e dirigentes para traçar estratégias de comunicação para “enfrentamento de fake news”.

Olho no palanque

Deu uma agitada na nata petista a fala de Lula (que poucos acreditaram mesmo) que não garantiu disputar as eleições de 2026. Um dos ouriçados, além de Fernando Haddad e Rui Costa, foi Camilo Santana.

É um deboche

Uma escandalosa boquinha aprovada a toque de caixa ano passado joga o salário deputados estaduais de Goiás para mais de R$50 mil. O inventado “auxílio-representação” turbinou os salários em R$11,5 mil.

Pergunta na urna

Trump lá é uma prévia de 2026 por aqui?

PODER SEM PUDOR

Negrão não discrimina

No final de 1994, ao chegar para uma audiência com Delcídio Amaral, ministro de Minas e Energia, o saudoso governador gaúcho Alceu Collares se apresentou à secretária com o bom humor de sempre: “Diga ao ministro que o negrão chegou.” Na audiência, os dois trataram de um financiamento importante para o setor elétrico no Estado, mas o presidente marcou o anúncio dos recursos já no dia seguinte. Collares descartou: “Não posso. Tenho lá uma festa da colônia alemã.” Delcídio deu uma leve provocada: “Mas o que o senhor tem em comum com a colonização alemã?” Com seu jeitão divertido, o governador explicou: “Nada, mas se o negrão não for, vão dizer que é discriminação…”

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

