Rio Grande do Sul Locais de vacinação de idosos contra o coronavírus tiveram grande procura nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2021

Segunda dose deve ser aplicada em um prazo de 28 dias. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Iniciada na última quarta-feira (10) de forma escalonada (a partir de 90 anos, depois os indivíduos de 87 anos para cima, em seguida aqueles com idade com 85 anos ou mais e agora com os idosos na faixa de 83 e 84 anos), a vacinação para esse segmento populacional teve nesta terça-feira (16) mais uma etapa. E o movimento foi intenso em alguns pontos de aplicação.

Para reforçar a vacinação no posto de saúde Modelo (bairro Santana), um dos mais procurados, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) enviou uma unidade móvel ao local. Outra opção de serviço na região central da cidade foi o Centro de Saúde Santa Marta, próximo à Praça da Alfândega. Nos demais postos, o movimento foi mais tranquilo.

Ao longo da tarde, uma fila com pelo menos 200 automóveis aguardava acesso ao drive-thru instalado no estacionamento do Supermercado Big da avenida Sertório, onde seis equipes trabalharam com o reforço de militares do Exército, alguns deles atuando diretamente na aplicação das doses. Alguns idosos chegaram a esperar duas horas para receber a vacina.

O casal Romeu e Wilma Menezes, respectivamente 84 e 83 anos, estava emocionado. “Foi um ano complicado, continuamos sem sair de casa, contando com a ajuda dos familiares mais jovens até para as compras de supermercado”, contou a idosa.

Acompanhados da filha Cleide, 59 anos, eles aguardam agora a segunda dose – em um prazo de de 28 dias – para matar a saudade de uma das coisas de que mais sentem falta: o abraço dos netos e bisnetos. “Sempre com o cuidado de usar a máscara e lavar as mãos”, ressalvou Cleide.

Ferdinando Haucke, 83 anos, foi ao posto do bairro Santana, saiu satisfeito com o atendimento e também deixou o seu recado: “Mesmo com a vacina, seguem os cuidados, como o distanciamento e uso de máscara”.

Com a mesma idade, o médico aposentado Telmo Bueno comentou que a imunização em massa é um empenho global contra o vírus: “Quem se vacina contribui com a coletividade para atenuar a transmissão viral”.

Campanha continua

Nesta quarta-feira, a aplicação da primeira dose de vacina contra o coronavírus para os idosos de 83 anos ou mais prossegue em nove postos de saúde, das 8h às 17h. A exceção fica por conta da Unidade Santa Cecília (administrada pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre), a aplicação das doses começa às 14h.

A prefeitura garante que as doses estão garantidas para todo o público dessa faixa etária, independente do horário de chegada à unidade – não há necessidade de chegar cedo e enfrentar filas. Para receber a injeção, é preciso apresentar um documento de identificação com CPF e comprovante de residência. Confira os endereços a seguir.

– Posto de saúde Santa Marta (rua Capitão Montanha n°27 – Centro Histórico);

– Posto de saúde Modelo (avenida Jerônimo de Ornellas n° 55 – bairro Santana).

– Posto de saúde Assis Brasil (avenida Assis Brasil n° 6.615 – bairro Sarandi);

– Posto de saúde IAPI (rua Três de Abril n°90 – bairro Passo da Areia).

– Posto de saúde Camaquã (rua Professor Doutor João Pitta Pinheiro Filho n° 176 – bairro Camaquã);

– Clínica da Família Álvaro Difini (rua Alvaro Diffini n° 520 – bairro Restinga);

– Posto de saúde Moab Caldas (rua Moab Caldas nº 400 – bairro Santa Tereza).

– Posto de saúde Santa Cecília (rua São Manoel n° 543, bairro Santa Cecília) – a partir das 14h,

– Posto de saúde Morro Santana (rua Marieta Mena Barreto n° 210 – bairro Morro Santana);

– Posto de saúde São Carlos (avenida Bento Gonçalves n° 6.670 – bairro Agronomia);

– Drive-thru hipermercado Big Sertório – apenas nesta quarta-feira;

– Drive thru hipermercado Big Barrashopping Sul – das 10h às 17h e apenas nesta quarta-feira.

Os postos de saúde São Carlos, Morro Santana e Moab Caldas também oferecerão a possibilidade de que o procedimento seja realizado sem que o idoso precise descer do carro.

(Marcello Campos)

