O Lollapalooza Brasil, festival que aconteceria nos dias 3, 4 e 5 de abril no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, foi adiado para 4, 5 e 6 de dezembro de 2020 por causa do coronavírus. O anúncio foi feito pela organização do evento, nesta sexta-feira (13). Guns N’ Roses, Strokes e Travis Scott foram confirmados no line-up, após a mudança de datas.