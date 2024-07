Grêmio Lorena, goleira do Grêmio, é convocada para defender a Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Paris 2024

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

Em junho, a arqueira gremista fez parte do elenco brasileiro em um amistoso contra a Jamaica Foto: Staff Images/CBF Em junho, a arqueira gremista fez parte do elenco brasileiro em um amistoso contra a Jamaica. (Foto: Staff Images/CBF) Foto: Staff Images/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta terça-feira (02), o técnico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, Arthur Elias, convocou as atletas que participarão dos Jogos Olímpicos de Paris. Entre as 18 jogadoras chamadas, está Lorena, goleira do Grêmio. Peça importante das Gurias Gremistas, ela construiu história importante também vestindo a amarelinha.

O evento de convocação aconteceu às 13h, no auditório da sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro. Em junho, a arqueira gremista fez parte do elenco brasileiro em um amistoso contra a Jamaica.

Antes disso, em março, em seu retorno com as cores do Brasil, Lorena foi destaque da SheBelieves Cup. Na oportunidade, ela defendeu quatro pênaltis na decisão do terceiro lugar da competição, contra o Japão. Foram três grandes defesas após o tempo regulamentar, além de outra durante a partida.

Lorena ainda possui no currículo a conquista da Copa América em 2023, tendo sido eleita a Melhor Goleira da competição. Em dezembro do ano passado, ela renovou contrato com o Grêmio até o final de 2025, e atualmente disputa o Campeonato Brasileiro Feminino.

Antes de embarcar rumo a França, Lorena ficará concentrada com a Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, a partir de quinta-feira (04). A viagem para a cidade francesa de Bordeaux, local que servirá de base para a delegação brasileira, acontecerá no dia 17 de julho.

