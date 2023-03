Porto Alegre Lote extra de ingressos gratuitos para as arquibancadas marca o segundo dia do Carnaval de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os ingressos serão entregues por ordem de chegada, um por pessoa, com acesso imediato às arquibancadas Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um lote extra de ingressos gratuitos para as arquibancadas será distribuído neste sábado (04), a partir das 18h, no Complexo Cultural do Porto Seco, em Porto Alegre.

Os ingressos serão entregues por ordem de chegada, um por pessoa, com acesso imediato às arquibancadas para assistir aos desfiles das escolas de samba. O lote é limitado.

Serão 10 escolas mais a tribo Os Comanches que abrem os desfiles da segunda noite, a partir das 19h.

Desfiles – Carnaval 2023

4 de março

19h – Os Comanches

19h40 – Protegidos de Princesa Isabel

20h40 – Filhos de Maria

21h40 – Samba Puro

22h40 – União da Tinga

23h40 – Unidos da Vila Mapa

0h40 – Império do Sol

1h50 – Imperadores do Samba

3h – União da Vila do IAPI

4h10 – Estado Maior da Restinga

5h20 – Realeza

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/lote-extra-de-ingressos-gratuitos-para-as-arquibancadas-marca-o-segundo-dia-do-carnaval-de-porto-alegre/

Lote extra de ingressos gratuitos para as arquibancadas marca o segundo dia do Carnaval de Porto Alegre