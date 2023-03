Geral Lotéricas da Caixa Econômica Federal passam a aceitar o pagamento do IPVA

Por Redação O Sul | 14 de março de 2023

Os motoristas gaúchos têm mais uma opção de local para realizar o pagamento do imposto. (Foto: Reprodução)

Os motoristas gaúchos têm mais uma opção de local para realizar o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). No último dia 7, foi homologado o reingresso da Caixa Econômica Federal (CEF) na lista de instituições credenciadas para receber a quitação do tributo, inclusive o pagamento de valores inscritos em Dívida Ativa (DAT).

O atendimento aos contribuintes ocorrerá exclusivamente nas agências lotéricas vinculadas à Caixa, que também passam a arrecadar outros débitos veiculares, como licenciamento e multas vencidas. Para efetivar o pagamento, o contribuinte não precisa ser correntista do banco federal e deve informar somente placa e Renavan do veículo no local de atendimento.

Veja abaixo os demais bancos credenciados:

– Banrisul (inclusive para não correntistas no caixa, correspondentes bancários e Banripontos);

– Sicredi (inclusive para não correntistas no caixa);

– Sicoob (inclusive para não correntistas no caixa);

– Banco do Brasil (não correntistas pelo site bb.com.br/cidadao, autoatendimento Whastapp/TAA/Mobile/Internet, correspondentes bancários);

– Bradesco (somente para correntistas – canais de autoatendimento).

Antecipação em março

Em março, os motoristas que optarem pela antecipação do tributo ainda terão descontos que podem chegar a 22,4% – somando as reduções de Bom Motorista e Bom Cidadão. Os contribuintes que aderirem ao parcelamento também terão desconto de 3% na cota de março. No final de abril, inicia a escala de vencimentos do tributo.

Saiba mais

– Quem paga IPVA? todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano 2004, exceto os isentos em lei.

– Como pagar? Para quitar o imposto, o proprietário deverá apresentar o código Renavan e a placa do carro. Junto com o IPVA, é possível pagar taxa de licenciamento e multas de trânsito.

– Alíquotas do IPVA no RS: 3% – Automóveis e camionetas; 2% – Motocicletas; 1% – Caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e camionetas para locação.

– Frota total do Estado 2022: 7.413.277.

– Frota pagante de IPVA: 53,8%.

– Frota isenta de IPVA: 46,2%.

