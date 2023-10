Acontece Loucura por Sapatos apresenta promoções exclusivas para o Dia das Crianças

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Evento acontece até domingo (15) na Fenac, em Novo Hamburgo, das 10h às 21h. Foto: Diego Soares Evento acontece até domingo (15) na Fenac, em Novo Hamburgo, das 10h às 21h. Foto: Diego Soares

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Dia das Crianças será marcado por muita diversão e descontos exclusivos na Loucura por Sapatos. Isso porque a feira preparou uma programação especial para o feriado desta quinta-feira (12), incluindo preços mais baixos nas peças infantis e inúmeras opções de brinquedos com valores promocionais. Com atrações completas para toda a família, o evento acontece até o próximo domingo (15), na Fenac, em Novo Hamburgo.

Presente na feira pela quinta vez, a loja Donna Maris apresenta diversos lançamentos em calçados infantis, sobretudo da marca Molekinha, com descontos especiais.

A gerente da loja, Carolina da Silva Cruz, destaca: “Para o Dia das Crianças a gente terá produtos que são lançamentos por R$45,69, entre tênis, sandálias e chinelinho. Nesta edição, nós trouxemos muitas opções de calçados, tanto lançamentos da Molekinha quanto opções com valores promocionais”.

Além do desconto, a marca vai realizar uma ação especial na quinta-feira (12), com a entrega de brindes e presentes para as crianças que passarem pelo estande. “Nós estamos aqui com muitos lançamentos, muitas novidades, pares bem atuais para todos os tipos de gostos e de bolsos. Temos pares a partir de R$30 e tênis a partir de R$69.”, completa Carolina.

Já para quem busca roupas infantis, a loja Pedrosa Baby Kids está oferecendo 10% de desconto no pagamento à vista, com a opção de parcelar em uma vez no cartão de crédito. A vendedora Queli Vasconcelos ressalta: “Temos conjuntinhos de um a 16 anos, menino e menina, a partir de R$43,99 à vista e R$49,99 a prazo. Além disso, estamos com preços ótimos na moda praia, incluindo conjuntinhos, manga longa e sunguinhas a partir de R$34,19”.

Viviane Vargas é uma das pessoas que já aproveitou os preços promocionais, garantindo um presente especial para o filho Alisson, de sete anos. “Os preços estão bem em conta, estou procurando um sapatinho, mas já comprei uma sunga. Está sendo super tranquilo visitar a feira com ele”, comenta.

Brinquedos também terão ações promocionais

Além dos tradicionais brinquedos infláveis, a Loucura por Sapatos conta com opções de Fliperama e carros elétricos para as crianças aproveitarem. Na quinta-feira, o Fliperama New Game vai presentear os pequenos com um voucher gratuito para qualquer brinquedo. A cortesia é válida das 10h às 14h, sendo uma ficha por criança.

Já o Drive Bichos, estará com preço promocional no tempo dobrado: R$25 para passear pela feira com o carro elétrico por 16 minutos. Por fim, o Inflável Park oferece opções de combo compre 5 e ganhe 1 no valor de R$30.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/loucura-sapatos-apresenta-promocoes-dia-criancas/

Loucura por Sapatos apresenta promoções exclusivas para o Dia das Crianças

2023-10-11