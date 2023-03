Saúde Lucas Leiva: entenda o problema cardíaco que obrigou o jogador a se aposentar

Por Redação O Sul | 18 de março de 2023

Aos 36 anos, o atleta do Grêmio foi diagnosticado com fibrose cicatricial no miocárdio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O volante do Grêmio Lucas Leiva anunciou sua aposentadoria dos gramados. O jogador de futebol de 36 anos decidiu encerrar sua carreira devido ao diagnóstico de uma fibrose cicatricial no miocárdio. O atleta estava afastado das atividades desde de dezembro de 2022, quando descobriu o problema cardíaco.

Após ficar três meses longe da rotina treinamentos e jogos, Lucas repetiu uma bateria de exames nas últimas semanas para verificar se havia alguma alteração positiva em seu quadro. Como isso não ocorreu, os médicos recomendaram que ele encerrasse a carreira por conta dos riscos.

Fibroses são como uma espécie de cicatriz firme, rica em colágeno, ficando assim rígidas e resistentes. Elas surgem durante um processo reparativo ou reativo do organismo em decorrência de um trauma local. Mas também podem surgir por conta de uma malformação congênita. Elas podem acometer diversos órgãos do corpo humano, inclusive o coração.

A fibrose cicatricial no miocárdio compromete as células musculares do coração, os chamados miócitos. Estas células são uma parte importante do mecanismo que controla os batimentos cardíacos. Quando o coração é afetado por microlesões e as células envolvidas na cicatrização produzem muito colágeno, forma-se uma fibrose. Esta cicatrização anormal e rígida deixa o tecido cardíaco endurecido, compromete o funcionamento de contração do órgão.

Este problema pode causar doenças cardíacas como alterações no ritmo de batimentos – taquicardias e arritmias –, além da insuficiência cardíaca – condição na qual o coração não consegue bombear sangue suficiente para atender às necessidades do corpo.

No caso de Lucas, continuar nos gramados seria imprudente, visto que o esforço físico intenso aumentaria a fibrose cicatricial do miocárdio, elevando o risco de insuficiência cardíaca e de arritmia, podendo levá-lo a uma morte súbita.

A fibrose cicatricial no miocárdio pode ser causada por doença arterial coronária, doença reumática e miocardite.

O tratamento é feito com remédios chamados de remodeladores do músculo cardíaco, cujo objetivo é ajudar a preservar a função do miocárdio. O paciente passa por acompanhamento médico a cada seis meses e faz exames de imagem para analisar a evolução do quadro.

Lucas foi formado nas categorias de base do Grêmio. Em 2005, foi promovido ao time profissional, tendo participado da famosa “Batalha dos Aflitos”, contra o Náutico, no duelo que garantiu o retorno do Tricolor à Série A.

Em 2007, o volante foi vendido ao Liverpool, onde ficou por uma década antes de se transferir para a Lazio, da Itália, time pelo qual atuou por mais cinco temporadas. Ele retornou ao Grêmio em junho de 2002, quando novamente ajudou o time na campanha do acesso para a Série A. Nas duas passagens pelo Clube, foram 96 partidas, com 14 gols marcados.

