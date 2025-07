Colunistas Lucas Redecker denuncia que deputados do PT impedem votação do seu projeto que cria cadastro para autores de crimes contra crianças e adolescentes

Por Flavio Pereira | 5 de julho de 2025

Deputado Lucas Redecker (PSDB) pediu esta semana à mesa da Câmara a votação do projeto pelo plenário. (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

O deputado Lucas Redecker (PSDB) pediu esta semana à mesa da Câmara, a votação pelo plenário, do projeto de sua autoria, que cria um cadastro nacional de persecução penal, “para que o Brasil inteiro tivesse um cadastro, um sistema que todos os Estados pudessem acessar, porque o crime não tem fronteira”.

Redecker explica que pelo projeto, “se alguém comete um crime no norte do Estado, pode cometer outro no sul, e nós não temos esse cadastro ativo no Brasil. Mas este projeto que eu apresentei tem uma peculiaridade, quando se trata de crime contra a dignidade sexual de crianças ou adolescentes: esse cadastro incluiria esse crime e seria disponibilizado para instituições de ensino, postos de saúde, administrações municipais, hospitais, para que esses órgãos não contratassem uma pessoa condenada por crime contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes”.

O deputado denuncia que o projeto, mesmo aprovado em todas as comissões da Câmara, está parado desde 2021. “Está parado porque 53 Deputados Federais da bancada do Partido dos Trabalhadores assinaram um requerimento para que o projeto viesse para a Mesa, não fosse terminativo, e não seja votado em plenário”, denuncia Redecker.

Anunciado como Secretário da Justiça, deputado D. Thiago decide até segunda-feira se assume

Mesmo após ser anunciado pelo governador Eduardo Leite para assumir o cargo de Secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, o deputado estadual Dr. Thiago Duarte (União Brasil) ainda não se licenciou da Assembleia Legislativa. Ele é médico, e possui graduação em Direito. Em telefonema ao colunista, o deputado disse que espera ver resolvido até segunda-feira o impasse surgido em razão da dúvida quanto ao suplente que deve ocupar sua vaga. Pela ordem, seria Barbara Penna. Porém, ela deixou o União Brasil e filiou-se ao Podemos. O suplente seguinte seria o empresário Ruy Almeida Irigaray, 87 anos, pai do ex-deputado Ruy Irigaray, cassado em 2022 por quebra de decoro. Caso a decisão jurídica seja pela posse de Barbara Penna, Thiago Duarte poderá declinar do convite para assumir a secretaria, para preservar a bancada do União Brasil com três cadeiras.

As novas filiações do PSD

Duas novas filiações importantes ao PSD do Rio Grande do Sul foram anunciadas ontem: o ex-presidente da Famurs, Marcelo Arruda, e a Secretaria da Saúde, Arita Bergmann. Segundo fonte da direção do partido, foi apenas “um aquecimento” da série de novas filiações do PSD que serão anunciadas até o final do mês.

Novo coordenador da bancada gaúcha

O deputado federal Afonso Hamm (PP) será o novo coordenador da bancada federal gaúcha composta por 31 deputados e três senadores. Hamm tem um plano ousado: convencer a bancada gaúcha a destinar 50% das emendas destinadas ao Estado – as chamadas emendas de bancada – que pelo regulamento, devem ser aplicadas em projetos e ações estruturantes, para setores estratégicos, como hospitais e recuperação de estradas.

A visita de Lula a Cristina Kirchner

Esta semana, o presidente Lula, após visita à ex-presidente Cristina Kirchner em sua residência em Buenos Aires, onde cumpre pena em regime de prisão domiciliar, condenada por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro afirmou que ela é inocente.

Quanto a isso, o colunista manifesta sua opinião: Cristina Kirchner é tão inocente quanto Lula.

Surpresa, vereadora Comandante Nádia desconhecia estudo para compra de veiculo

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre vai adquirir para uso da presidência um veículo utilitário tipo SUV na faixa de R$ 380 mil reais? O colunista fez ontem esta pergunta à presidente da Câmara, vereadora Comandante Nádia (PL). Ela negou, considerou “um escárnio” e garantiu que não tinha conhecimento dessa iniciativa. A presidente da Câmara explicou que processos desta natureza cumprem um rito de 15 etapas, até a assinatura final do pagamento. Esse estudo encontrava-se na etapa 4. A próxima, explica, seria a remessa ao seu gabinete para avaliar as informações, e a viabilidade da compra. Depois disso, outras 10 fases teriam de ser cumpridas até a eventual compra.

Fogo amigo?

O que se conclui é que a vereadora comandante Nádia pode ter sido vítima do famoso “fogo amigo”: o vazamento da informação em um dos quatro setores por onde o estudo inicial tramitou antes de chegar ao seu gabinete.

Em outro processo que reduziu custos, reina silêncio

A vereadora Comandante Nádia lamentou que no sentido contrário, quando ao assumir o cargo recebeu um processo pronto para assinatura, destinado à locação de seis painéis do tipo Vídeo Wall ao custo de R$ 9 milhões por cinco anos, e resolveu fazer uma pesquisa. Ao final, conseguiu adquirir 11 painéis similares, ao custo de R$ 760 mil. “Isso não teve repercussão”, comenta a presidente da Câmara.

