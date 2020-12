Celebridades Luciano Huck homenageia Silvio Santos pelos 90 anos: “Meu respeito, amizade e admiração”

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2020

Apresentador publicou uma foto rara, em que ele e a mulher, Angélica, aparecem ao lado do dono do SBT Foto: Reprodução/Instagram Apresentador publicou uma foto rara, em que ele e a mulher, Angélica, aparecem ao lado do dono do SBT. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Luciano Huck fez uma homenagem para Silvio Santos no Instagram neste sábado (12), em que o apresentador e dono do SBT completa 90 anos. Ele publicou uma foto em que aparece com a mulher, Angélica, tietando o colega de profissão.

“Salve! Salve, Silvio Santos. 90 anos de uma história de empreendedorismo, comunicação e linha direta com as pessoas. Um comunicador que fala com o povo sem intermediários. Meu respeito, amizade e admiração”, legendou Luciano.

Diversos famosos Eliana, Maisa Silva, Glória Maria, Celso Portiolli, Tais Araújo, entre outros, falaram de sua relação com Silvio Santos. “Foi relativamente recente a vez em que tive um encontro inesquecível! Ganhei uma tarde inteira com ele, Silvio Santos em um leilão do Instituto Neymar. Foi muito melhor do que sonhei! Obrigada pelo carinho!”, contou Glória. “Foi um ‘paitrão’ e sou muito grata a ele”, declarou Maisa.

