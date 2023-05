Acontece Lucro líquido do Banrisul aumenta quase 30% no primeiro trimestre deste ano

Por Redação O Sul | 12 de maio de 2023

A carteira de crédito do Banrisul registrou, em março de 2023, o valor de R$ 50,1 bilhões

O Banrisul obteve um lucro líquido de R$ 213 milhões no primeiro trimestre deste ano. O valor é 29,8% superior ao registrado no mesmo período de 2022. O resultado reflete principalmente o crescimento na margem financeira, o incremento na carteira de crédito e o aumento das receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias.

A carteira de crédito do Banrisul registrou, em março de 2023, o valor de R$ 50,1 bilhões, um aumento de 18,2% em 12 meses e de R$ 7,7 bilhões na comparação com março de 2022. Os destaques no crescimento da carteira foram o agronegócio, crédito comercial para pessoa física, comércio exterior e financiamento imobiliário.

O crédito comercial pessoa física alcançou R$ 25,7 bilhões no fim de março, dos quais 78,1% são operações de crédito consignado. Já as operações de crédito comercial pessoa jurídica totalizaram R$ 8,8 bilhões no final do primeiro trimestre, dos quais 78,2% são operações de capital de giro e, dessas, 50,4% contavam com a garantia de fundos garantidores.

Agronegócio

Em março de 2023, a carteira de crédito rural atingiu R$ 8,5 bilhões, crescimento de 69% em 12 meses. Em relação ao Plano Safra 2022/2023, 88,3% do total dos recursos disponibilizados, de R$ 7 bilhões, já foram contratados até o final de março de 2023. Segundo o banco, o resultado demonstra que o agronegócio é uma das prioridades do Banrisul.

Cartões de crédito

No final de março, o Banrisul contava com uma base de 1,3 milhão de cartões de crédito nas bandeiras Mastercard e Visa. No primeiro trimestre deste ano, foram realizadas 24,6 milhões de transações, o que possibilitou a movimentação financeira de R$ 2,4 bilhões – respectivamente, 12,4% e 18,8% superiores ao mesmo período de 2022. As receitas de crédito e de tarifas com cartões de crédito e com cartões BNDES somaram R$ 149,8 milhões no primeiro trimestre de 2023.

Banrisul Pagamentos

A Vero, rede de adquirência da Banrisul Pagamentos, contava com 132,7 mil estabelecimentos credenciados ativos no final do primeiro trimestre. No período, foram realizadas 120,5 milhões de transações. Em volume financeiro, o valor transacionado totalizou R$ 11 bilhões, aumento de 12,8% em relação ao mesmo período de 2022. O lucro líquido da Banrisul Pagamentos no período foi de R$ 101,7 milhões, crescimento de 19,5% em relação ao primeiro trimestre de 2022.

Banrisul Seguridade

No primeiro trimestre, também foi destaque a Banrisul Seguridade, com R$ 41,2 milhões de lucro líquido, alta de 24,9% em relação a igual período de 2022, devido ao incremento na comercialização de produtos.

A arrecadação de prêmios de seguros, contribuições de previdência e títulos de capitalização alcançou R$ 1 bilhão no período, um crescimento de 68,9% em relação a 2022. As receitas totais alcançaram R$ 90 milhões, valor 22,9% superior ao verificado no primeiro trimestre do ano passado.

Canais digitais

No primeiro trimestre, 83% do total das operações, incluindo Pix, realizadas pelos clientes do Banrisul ocorreram por canais digitais.

2023-05-12