Economia Lucro líquido do Banrisul cresce 12,1% no primeiro semestre

15 de agosto de 2023

O resultado reflete, especialmente, a elevação da margem financeira, além do crescimento na carteira de crédito Foto: Divulgação/Banrisul . (Foto: Divulgação/Banrisul) Foto: Divulgação/Banrisul

O Banrisul registrou lucro líquido de R$ 439,6 milhões no primeiro semestre de 2023, número 12,1% superior em relação ao resultado do mesmo período de 2022. O resultado reflete, especialmente, a elevação da margem financeira, além do crescimento na carteira de crédito e do aumento das receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias.

Crédito

A carteira de crédito do Banrisul alcançou, em junho de 2023, o valor de R$ 51,5 bilhões, aumento de 15,5% em doze meses e crescimento de R$ 6,9 bilhões na comparação com junho do ano passado. Os destaques na ampliação da carteira foram agronegócio, crédito comercial para pessoa física e financiamento imobiliário.

Alinhado ao direcionamento estratégico do Banrisul, o crédito comercial pessoa física alcançou saldo de R$ 25,6 bilhões ao final de junho de 2023, dos quais 77,3% são operações de crédito consignado. Já as operações de crédito comercial pessoa jurídica totalizaram saldo de R$ 8,8 bilhões ao final de junho deste ano, dos quais 78,5% são operações de capital de giro – e, dessas, 50,7% contavam com a garantia de fundos garantidores.

Margem financeira

A margem financeira totalizou R$ 2,64 bilhões no primeiro semestre de 2023, com aumento de 18,1% (ou R$ 406 milhões) diante do mesmo período do ano anterior. O resultado reflete, em especial, crescimento mais expressivo das receitas com juros, sobretudo pelo aumento no volume e reprecificação das operações de crédito.

Agronegócio

Em junho de 2023, a carteira de crédito rural atingiu o saldo de R$ 9,9 bilhões, crescimento de 83,4% em doze meses. Em relação ao Plano Safra 2022/2023, o resultado foi recorde, com R$ 9,3 bilhões em concessões de crédito rural, com incremento de 88% em relação ao Ano Safra anterior. Já para o Plano Safra 2023/2024, o Banrisul disponibilizou R$ 11 bilhões em crédito – maior montante da história do banco.

Cartões de crédito

O Banrisul contava com uma base de 1,3 milhão de cartões de crédito nas bandeiras Mastercard e Visa ao final de junho de 2023. No primeiro semestre do ano, foram realizadas 49,6 milhões de transações, o que possibilitou a movimentação financeira de R$ 4,8 bilhões – respectivamente 11,4% e 15,4% superior ao mesmo período de 2022. As receitas de crédito e de tarifas com cartões de crédito somaram R$ 317 milhões no primeiro semestre de 2023.

Banrisul Pagamentos

O lucro líquido da Banrisul Pagamentos no período foi de R$ 206,5 milhões, crescimento de 14,1% em relação ao primeiro semestre de 2022.

A Vero, rede de adquirência da Banrisul Pagamentos, encerrou o primeiro semestre de 2023 com 133,9 mil estabelecimentos credenciados ativos. Nos seis primeiros meses deste ano, foram realizadas 242,8 milhões de transações. O volume financeiro transacionado totalizou R$ 22,2 bilhões, acréscimo de 8,8% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Banrisul Seguridade

No período, a Banrisul Seguridade apresentou desempenho de destaque devido ao incremento na comercialização de produtos, com o lucro líquido alcançando R$ 75,1 milhões – aumento de 8,7% em relação a igual período de 2022.

A arrecadação de prêmios de seguros, contribuições de previdência e títulos de capitalização alcançou R$ 1,7 bilhão no primeiro semestre do ano, alta de 39,5% em relação ao mesmo período do ano passado. As receitas totais atingiram R$ 186,2 milhões, número que é 21,2% superior ao primeiro semestre de 2022.

Sustentabilidade

Visando incentivar a economia de baixo carbono, o Banrisul iniciou a transição de pontos de consumo adquirindo energia elétrica de fontes 100% renováveis, iniciativa que representa um marco significativo na jornada da instituição. Ao final de junho de 2023, o Edifício-Sede do banco e o Data Center Margarete Fenner (ambos em Porto Alegre), além de 57 agências, já estavam sendo abastecidos por energia renovável. A previsão é de que a migração ocorra em 100% das instalações do Banrisul até o final de 2024.

No primeiro semestre de 2023, foi lançado o novo Edital de Inovação Banrisul – Negócios de Impacto, que selecionou 43 empresas com enfoque socioambiental positivo, sendo 27 projetos relativos a ações de impacto ambiental e 16 com viés social.

Lucro líquido do Banrisul cresce 12,1% no primeiro semestre

2023-08-15