Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2022

A carteira de crédito alcançou R$ 41 bilhões em dezembro de 2021. Foto: Palácio Piratini/Divulgação A carteira de crédito alcançou R$ 41 bilhões em dezembro de 2021. (Foto: Palácio Piratini/Divulgação) Foto: Palácio Piratini/Divulgação

O Banrisul alcançou, em 2021, lucro líquido de R$ 948,5 milhões, o que representa aumento de 30,4% em relação ao resultado de 2020. O lucro líquido ajustado, por sua vez, atingiu R$ 990,4 milhões, resultando em 11,4% de rentabilidade ajustada sobre o patrimônio líquido médio no ano de 2021. O crescimento do período reflete, especialmente, a expansão da carteira de crédito, o menor fluxo de despesa de provisão para perdas de crédito e o resultado da participação em empresas controladas e coligadas.

Crédito

A carteira de crédito alcançou R$ 41 bilhões em dezembro de 2021, com crescimento de R$ 3,4 bilhões ou 9,1% nos 12 meses. Destaca-se o desempenho do banco no segundo semestre do ano, onde apresentou crescimento de R$ 4,4 bilhões, cerca de 12% frente ao primeiro semestre, impulsionado pela expansão do crédito consignado, crédito rural, crédito à pessoa jurídica com Fundo Garantidor e crédito ao comércio exterior.

O crédito comercial pessoa física apresentou crescimento de R$ 851,1 milhões em 12 meses, refletindo a estratégia de negócios da instituição. O saldo atingiu R$ 23,1 bilhões em dezembro de 2021, aumento de 3,8% em comparação com o mesmo período de 2020. A evolução foi influenciada especialmente pelo crescimento das operações de crédito consignado, que alcançaram o montante de R$ 18,4 bilhões em dezembro de 2021.Foi mantida a estratégia de ampliar o acesso aos diferentes canais, principalmente no aplicativo Banrisul Digital e no Home Banking.

A funcionalidade foi disponibilizada a aposentados e pensionistas do INSS e mais 80 convênios municipais e estaduais. No último trimestre do ano, o volume de contratação 100% digital de crédito consignado cresceu 37,5% frente o terceiro trimestre de 2021; em 2021, mais de 43,9 mil operações foram contratadas de forma completamente digital.

As operações de crédito comercial pessoa jurídica, em dezembro de 2021, apresentaram crescimento de R$ 607,1 milhões em relação a dezembro de 2020, com saldo de R$ 7,2 bilhões – 9,2% acima frente ao mesmo período de 2020. Isso se deve especialmente às linhas de capital de giro, diante do aumento dos volumes concedidos em Fundos Garantidores – FGI e FAMPE – crédito rural e comércio exterior.

Agronegócio

O Banrisul é uma das principais instituições financeiras que apoiam o agronegócio gaúcho. O saldo da carteira de crédito rural, em dezembro de 2021, alcançou R$ 4,8 bilhões, aumento de 42,6% em relação a dezembro de 2020.

Como forma de fortalecer a capilaridade em diversas regiões, a instituição iniciou a abertura de Espaços Agro Banrisul, especializados no setor, em agências localizadas em municípios estratégicos do Rio Grande do Sul. Inicialmente, foram três ambientes direcionados ao público agro: em agências nos municípios de Cruz Alta, Passo Fundo e Santo Ângelo. Nesses pontos, o produtor encontra não somente espaço físico customizado, mas principalmente atendimento personalizado, apoio técnico e orientação financeira para sua atividade produtiva, oferecidos por profissionais especialistas no setor. Durante o ano de 2022, o Banco deverá expandir para, pelo menos, 10 pontos de atendimento exclusivo ao agronegócio.

Captação

Em 2021, o Banrisul manteve a estrutura de captação diversificada junto à base de clientes. Os recursos captados, constituídos por depósitos, recursos em letras e dívida subordinada, e os recursos administrados, alcançaram R$ 84,9 bilhões em dezembro de 2021, crescimento de 5,5%, em 12 meses.

Canais digitais

Em 2021, do total de transações feitas no Banrisul, 80% das operações realizadas ocorreram por via digital. No período, os canais de Internet Banking (Home e Office Banking) e Mobile Banking (Minha Conta, Afinidade e Office acessados por meio do aplicativo Banrisul Digital), tiveram 450,7 milhões de acessos, 25,4% superior ao ano de 2020.

Cartões

Foram incluídas novas funcionalidades nas transações por aproximação (contactless), como possibilidade de bloqueio e desbloqueio da função e o envio de SMS para tentativas de pagamento por aproximação em cartões com essa opção bloqueada.

Em 2021, foram realizadas 82,3 milhões de transações, aumento de 10,6% em 12 meses; o que possibilitou a movimentação financeira de R$ 7,5 bilhões, incremento de 7,8% em 12 meses. O Banco encerrou o ano de 2021 com uma base de 1,2 milhão de cartões de crédito, nas bandeiras Mastercard e Visa. As receitas de crédito e de tarifas com cartões de crédito e com cartões BNDES somaram R$ 414,5 milhões no ano de 2021.

