Celebridades Ludmilla celebra aniversário com decote generoso e fumaça entre os lábios: “Hoje é feriado”

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2020

Cantora completa 25 anos de idade nesta sexta-feira Foto: Foto: Reprodução/Instagram Cantora completa 25 anos de idade nesta sexta-feira. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Foto: Reprodução/Instagram

Ludmilla, que ‘sextou’ completando mais um ano de vida, usou seu Instagram nesta sexta-feira (24) para postar um clique em comemoração ao grande dia. Fazendo 25 anos de idade, a cantora esbanjou sensualidade em um registro com dreads no cabelo, look com terninho preto que deixou os seios à mostra e ainda um detalhe que roubou a cena: fumaça saindo da boca da artista.

“Hoje é feriado p… hahahaha. Mais um dia 24/04, mais uma primavera, mais um ano pra comemorar e celebrar a minha vida e a mulher que eu venho me tornando. Feliz 25 anos, parabéns pra mim, e vamos de live 18h no meu canal”, escreveu ela.

Nos comentários, fãs e amigos não perderam tempo e deixaram mensagens parabenizando a morena pelo dia. “Feliz niver, tudo de bom hoje e sempre”, disse uma. “Parabéns Taurina”, comentou outra, se referindo ao signo da cantora. “Ansiosa pra essa live! Parabéns Lud”, declarou ainda um terceira.

A esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves, que foi a primeira a parabenizar a artista, homenageou Lud postando uma foto nas redes sociais de um momento apaixonado entre as duas e fez uma declaração.

“Que alívio poder te dar o primeiro parabéns sem falar que você é a minha “irmã mais nova”, que alívio poder te desejar tudo que eu sinto sem medo dos julgamentos, que alívio ser livre ao seu lado! Meu amor, feliz aniversário, minha vida, que Deus possa continuar derramando uma chuva de bençãos na sua vida, você merece tudo que você vem conquistando!”, iniciou Brunna, que concluiu dizendo que estará pra sempre ao lado da cantora.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades