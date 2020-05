Celebridades Ludmilla fala sobre internação com dores renais: “Dor infernal, insana”

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

Cantora ainda revelou que ficou impressionada ao descobrir que ia ter que tomar morfina Foto: Reprodução/Instagram/Ludmilla

Ludmilla fez uma live, na noite de domingo (17), após ter alta hospitalar com pielonefrite aguda complicada e falou sobre a hospitalização.

“Tinha me dado aquela dor e estava doendo demais! E nada da dor passar. Comecei a sentir febre, calafrios, dor insana, eu estava envergada. Brunna [Gonçalves, sua mulher] do meu lado de madrugada. Mas aí fui pro hospital, com aquela dor infernal, insana”, explicou.

“Aí a mulher me falou que eram os rins e eu fiquei preocupada. ‘Você estava com uma bactéria de uma infecção urinária, subiu pros rins e passou a fazer pus nos rins’. Eu não queria ir pro hospital por causa do coronavírus, mas ela disse que eu estaria ferrada se não tivesse ido”, ainda contou a cantora.

Lud ainda revelou que ficou impressionada ao descobrir que ia ter que tomar morfina. “Ela falou que ia me dar morfina e eu: ‘caraca, é o remédio do Michael Jackson!’. Eu estava com medo. Esse foi um negócio de cada vez, diferente da coluna. E eu pensava: se vai acabar com minha dor, pode me dar morfina, moça. Fiquei com soro e morfina na veia, mas aí comecei a ficar com prisão de ventre e ela me deu outro remédio. Mas foi muito sofrido, doeu muito, minha família e eu ficamos tensos”, completou.

Lud ainda disse que o apoio da família e fãs foi essencial. “Todos ficamos juntos e isso me ajudou. Minha mãe e Bru ficaram lá comigo e foi isso que aconteceu. Depois fiquei sem dor. Fiquei muito feliz! Eu queria pular, beijar, abraçar o mundo. Deem valor à vida, à saúde, porque você pode ter hospital, dinheiro, mas não ter saúde, não poder usufruir disso, não adianta nada. Deem valor às pessoas que vocês amam e que cercam vocês. E vejam sempre pelo lado positivo, com esperança e se dediquem a Deus.”

