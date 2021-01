Celebridades Ludmilla se recusa falar sobre Anitta e lamenta preconceito e racismo: “Gente atrasada”

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











"Eu já falei diversas vezes que esse assunto é página virada", disse a cantora Foto: Reprodução/ Instagram/Ludmilla "Eu já falei diversas vezes que esse assunto é página virada", disse a cantora. (Foto: Reprodução/ Instagram/Ludmilla) Foto: Reprodução/ Instagram/Ludmilla

Ludmilla concedeu uma entrevista ao jornal O Globo neste domingo (10) e um trecho da reportagem sobre sua relação com Anitta foi comentado por ela na internet. A publicação citou a desavença entre as duas cantoras por conta da música “Onda Diferente” e, ao incluir aspas da dona do hit “Verdinha”, não contextualizou que se tratavam de aspas antigas e que ela havia se recusado a comentar a polêmica.

No Twitter, a funkeira reagiu: “Eu já falei diversas vezes que esse assunto é página virada e que não falo mais, mas mesmo assim os veículos insistem em citar esse assunto pra atraírem cliques e views no site”.

Ela completou: “Não tenho um dia de paz”. Em um perfil do Instagram voltado para notícias de celebridades, a mulher de Brunna Gonçalves ainda adicionou: “Os maldosos vão lá e colocam coisas do passado como se fossem ditas hoje”. Posteriormente, a matéria foi editada e contextualizada pelo veículo.

Em meados de dezembro, Ludmilla passou um período fora das redes sociais após ser alvo de racismo novamente e só voltou a postar um registro em família no Natal. Ao jornal, justificou sua decisão. “Costumo não me importar, mas imagina você apanhar todos os dias? Uma hora cansa. Dói! É difícil, sim, por isso, precisei desse tempo off-line”, argumentou a jovem de 25 anos, concluindo: “Comentários racistas me dão nojo. Parece que o mundo está evoluindo, mas ainda tem muita gente atrasada”.

A artista ponderou sobre seus posicionamentos online. “Fui bastante contestada por não me pronunciar em certas ocasiões. Vamos ser bem claros: muita gente por aí posta textão na internet por pura falsidade. Não sou de falar, gosto de agir. Minha presença numa mesa já é um grande protesto. E as pessoas passaram a perceber isso com o tempo. Isso é representatividade”, opinou a nova jurada do “The Voice +”, atração com candidatos com mais de 60 anos que terá também Claudia Leitte, Mumuzinho e Daniel como técnicos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades