Celebridades Luísa Sonza sobre haters: “Uma hora vão conseguir matar alguém”

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

Cantora de 22 anos de idade tem recebido constantes ataques nas redes sociais desde quando assumiu namoro com Vitão em setembro Foto: Reprodução/Instagram Cantora de 22 anos de idade tem recebido constantes ataques nas redes sociais desde quando assumiu namoro com Vitão em setembro. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Luísa Sonza desabafou no Twitter na tarde desta sexta-feira (02) sobre as mensagens de ódio que tem recebido nas redes sociais. A cantora de 22 anos de idade, que foi casada com Whindersson Nunes, assumiu o namoro com Vitão em setembro.

“Pessoas que destilam ódio na internet, vocês não vão sossegar até matar alguém, né? Porque estou avisando, uma hora vocês vão conseguir”, desabafou Luísa, que está hospedada em um hotel no México.

Preocupados, os fãs de Luísa pediram para que ela dê um tempo das redes sociais. “Sentiremos saudades, mas o que importa para nós de verdade é seu bem e a sua saúde mental”, escreveu um fã. “As pessoas não têm o mínimo de responsabilidade com as outras. Eu espero que você esteja bem e que se afaste um pouco da internet porque esse lugar aqui é horrível para artistas como você e a Anitta”, disse outro.

“Esse povo é muito sem noção, eles falam coisas sem mesmo saber o real, e o que realmente aconteceu! Eu espero do fundo do meu coração que você possa lidar com tudo isso”, comentou outra.

