Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2023

Clube tenta antecipar liberação de time turco para a chega antecipada do jogador Foto: Cesar Greco Clube tenta antecipar liberação de time turco para a chega antecipada do jogador (Foto: Cesar Greco) Foto: Cesar Greco

Inter e Luiz Adriano avançaram nas negociações durante a semana. Após o avanço, o clube gaúcho e o jogador assinaram um pré-contrato. O centroavante ainda possui vinculo com o Antalyaspor, da Turquia, até a metade desta temporada. O Colorado quer acertar uma liberação antecipada para fazer o anúncio oficial.

Além de representantes colorados, o presidente Alessandro Barcellos, também está na Europa. A ida do mandatário não foi comunicada pelo clube, mas a informação acabou vazando já com o presidente em solo europeu. Com isso, Luiz Adriano está sendo repatriado. O jogador deixou o clube no ano de 2007.

Nos bastidores do Beira-Rio, existe um certo otimismo em anunciar a nova contratação nos próximos dias. Se tudo der certo, o atacante pode chegar em Porto Alegre na próxima semana. Com isso, o centroavante estaria disponível para o clássico Grenal, no dia 5 de março, pelo Gauchão. O prazo de inscrições do campeonato se encerra no próximo dia 24.

