Economia Lula abre crédito extraordinário de R$ 3,3 bilhões para ressarcimento de descontos indevidos do INSS; pagamentos começam no dia 24, com depósitos diários para até 100 mil pessoas

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Os pagamentos começam em 24 de julho para os beneficiários que aderirem ao acordo homologado pelo STF (Supremo Tribunal Federal). (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou medida provisória que libera crédito extraordinário de R$ 3,312 bilhões ao Ministério da Previdência Social para viabilizar a devolução de descontos indevidos aplicados em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O texto foi publicado nessa quinta-feira (17) no DOU (Diário Oficial da União). O ressarcimento abrange descontos realizados entre março de 2020 e março de 2025.

Os pagamentos começam em 24 de julho para os beneficiários que aderirem ao acordo homologado pelo STF (Supremo Tribunal Federal). A adesão é gratuita, pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS ou em agências dos Correios, e não exige envio de documentos adicionais.

O acordo vale para quem já contestou os descontos e não recebeu resposta das entidades responsáveis no prazo de 15 dias úteis. Segundo o INSS, até esta terça (15), 339 mil segurados já aceitaram a proposta. O acordo prevê o pagamento integral dos valores corrigidos pelo IPCA, com limite de até 100 mil depósitos por dia.

O critério de pagamento seguirá a ordem de adesão, assim, quem aceitar primeiro, recebe antes. A estimativa é que os primeiros ressarcimentos, referentes a quem aderiu até esta semana, sejam feitos nos dias 24, 25 e 28 de julho. Ao todo, cerca de 2,5 milhões de pessoas podem aderir ao acordo.

A adesão ao acordo é obrigatória para quem deseja receber os valores de forma administrativa, com depósito direto na conta em que recebe a aposentadoria ou pensão, sem necessidade de recorrer à Justiça.

Ao aderir, o beneficiário deve desistir de eventual ação judicial contra o INSS que tenha pedido de indenização por danos morais ou devolução em dobro. A ação contra a entidade responsável pelo desconto indevido, porém, ainda poderá ser movida.

De acordo com o INSS, mais de 4,1 milhões de beneficiários declararam não ter autorizado os descontos em seus benefícios. Em contraste, apenas 106 mil afirmam ter autorizado os débitos.

Adesão

Veja abaixo como aderir ao acordo pelo Meu INSS:

– Acesse o aplicativo Meu INSS com CPF e senha;

– Vá até “Consultar Pedidos” e clique em “Cumprir Exigência” em cada pedido (se houver mais de um);

– Role a tela até o último comentário, leia com atenção e, no campo “Aceito receber”, selecione “Sim”;

– Clique em “Enviar”. É preciso, então, aguardar o pagamento.

As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

2025-07-17