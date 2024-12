Política Lula adia a compra de novo avião presidencial, para dar bom exemplo

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2024

Mesmo sem o plano ter decolado, a oposição já batizou o novo avião de “Aerojanja”. (Foto: FAB/Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o orçamento para compra de um novo avião, mas, diante do corte de gastos para cumprir o arcabouço fiscal, o plano não tem prazo para sair do papel. Pelos cálculos apresentados a Lula, uma aeronave com as configurações solicitadas, e mais autonomia de voo, custa de 250 milhões de dólares (R$ 1.449 bilhão) a 350 milhões de dólares (R$ 2.029 bilhões).

As opções levadas ao presidente pelo Ministério da Defesa são de modelos da Airbus. Se fosse encomendado agora, porém, um avião ficaria pronto apenas em meados de 2027, após o fim do mandato de Lula.

Uma hipótese em estudo consiste na reforma de uma aeronave já existente, um Airbus A330-200, mas o presidente ainda não decidiu o que fazer, uma vez que a adaptação também tem alto custo. Interlocutores de Lula disseram ao Estadão, sob reserva, que o momento de ajuste das contas públicas impede agora uma despesa dessa magnitude.

Além de o cobertor ser curto, a avaliação no governo é de que o presidente receberia muitas críticas por insistir nesse assunto quando o pacote a ser anunciado pode mudar até mesmo os critérios de reajuste do salário mínimo. Detalhe: o Congresso precisa aprovar não apenas a tesourada nos gastos como a compra do novo avião.

Desde que o avião presidencial – um Airbus A319 CJ, conhecido como “Aerolula” – sofreu uma pane na volta de uma viagem ao México, em 1.º de outubro, quando uma das turbinas apresentou falha técnica, Lula tem dito que a troca é essencial para evitar mais riscos. Ele afirma ainda não estar falando de gasto, mas de investimento. Na prática, ele não desistiu do projeto, mas apenas o adiou.

Necessidade de segurança

Mesmo sem o plano ter decolado, a oposição já batizou o novo avião de “Aerojanja”. A provocação se intensificou depois que a primeira-dama, Rosângela da Silva, disse que um presidente da República, qualquer que seja ele, precisa ter segurança.

No mês passado, Lula também havia usado o mesmo tom. “A ignorância não pode prevalecer. Um avião é para a instituição Presidência da República, quem quer que seja eleito presidente”, argumentou ele, em entrevista à Rádio O Povo/CBN. “Precisamos nos preparar. Não dá para a gente ser pego de surpresa”, completou, ao destacar que o governo compraria não apenas um, mas “alguns aviões”, porque os ministros necessitam viajar para “fazer entregas”.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que a aeronave VC-1 – como é identificado o Airbus A319 CJ – permanece no Brasil, “à disposição para cumprir missões que atendem à Presidência da República”. Segundo a FAB, uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) esteve no México para extração e análise dos dados do voo em que se encontravam Lula, Janja e comitiva. A apuração da pane continua e, segundo a Aeronáutica, será concluída “no menor prazo possível”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

