Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2022

O petista disse que, nos seus governos, o Brasil não tinha “briga”, “confusão” e “ódio” Foto: Reprodução de TV O petista disse que, nos seus governos, o Brasil não tinha “briga”, “confusão” e “ódio”. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou após o debate na TV Globo, realizado na noite de sexta-feira (28), que “o povo brasileiro tem uma responsabilidade muito grande” nas eleições deste domingo (30).

“Tem que votar pensando no Brasil, no que ele quer. As eleições não são para mim, são para garantir o regime democrático e a melhoria de vida do povo”, disse o petista nas redes sociais.

Nas considerações finais do debate com o presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula agradeceu a Deus e afirmou querer ter mais uma oportunidade para ser presidente e “restabelecer a harmonia no País”. Segundo ele, nos seus governos, o Brasil não tinha “briga”, “confusão” e “ódio”.

Em relação à intensa troca de acusações entre ele e Bolsonaro durante o debate, Lula pediu desculpas a quem estava “em casa esperando algo diferente”.

