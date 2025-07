Mundo Lula anuncia que irá à Malásia: “Quem quer vender vai. Se ficar esperando, as coisas não acontecem”

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2025

Segundo Lula, o anúncio atende um convite feito pelo Primeiro-Ministro da Malásia, Anwar bin Ibrahim. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou durante o Fórum Empresarial dos Brics, realizado no Rio de Janeiro, que irá à Malásia em Outubro para participar da 47ª Cúpula da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático).

O anúncio foi feito durante o discurso do presidente brasileiro e anfitrião do evento. Segundo Lula, o anúncio atende um convite feito pelo Primeiro-Ministro da Malásia, Anwar bin Ibrahim, que esteve no evento.

Ao fazer o anúncio, Lula destacou que os presidentes dos países abrem portas, mas quem — de fato — faz negócios são os empresários. Deste modo, ele convocou os gestores e administradores brasileiros a se organizarem para participarem do evento no segundo semestre do ano.

“No fundo, no fundo, nós, presidentes, abrimos a porta, mas quem sabe fazer negócio são os empresários. Por isso, quero comunicar a vocês que já aceitei o convite do primeiro-ministro da Malásia para, em outubro. E já quero dizer que os empresários brasileiros precisam se preparar para viajar para a Malásia. Porque quem quer vender, vai. Quem quer comprar, vai. Se ficar esperando, as coisas não acontecem”, frisou Lula.

Durante o discurso no BRICS, o presidente brasileiro também destacou o papel do grupo econômico na transição verde, na construção do novo multilateralismo e no combate às desigualdades sociais.

Exploração

Lula também defendeu a exploração de terras raras e minerais críticos dentro do Brics e afirmou que é preciso ter parceria com setor privado para qualificar as cadeias de produção do setor. O chefe participou no último sábado de evento empresarial do bloco do Sul-Global, no Rio de Janeiro.

“O Brics concentra 84% das reservas de terras raras, 66% do manganês e 63% do grafite do mundo. De acordo com a Agência Internacional de Energia, a demanda por minérios críticos deve triplicar até 2040. Queremos ir além da extração dessas riquezas”, disse Lula.

O presidente completou: “Em parceria com o setor privado, vamos qualificar nossa participação em todas as etapas das cadeias de suprimento.” As informações são dos portais Correios Braziliense e Valor Econômico.

