Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Lula aproveita evento em Roraima para exaltar a soberania do Brasil e alfinetar o presidente dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Lula (foto) afirmou que Trump, no lugar de ficar "brigando" com o Brasil, deveria visitar o país para conhecer o sistema elétrico nacional

Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou nesta quarta-feira (10) o evento de interligação do estado de Roraima ao sistema elétrico nacional para exaltar a soberania brasileira e alfinetar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Lula afirmou que Trump, no lugar de ficar “brigando” com o Brasil, deveria visitar o país para conhecer o sistema elétrico nacional.

O presidente fez o comentário ao ser informado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que os EUA não possuem um sistema que conecta todos os estados do país. “Ao invés do Trump ficar brigando com a gente, o Trump poderia vir conhecer o nosso sistema interligado. Ele ia perceber que ia ser muito melhor para os EUA do que ficar brigando com a gente que não quer brigar”, afirmou Lula .

Trump sobretaxou em 50% produtos brasileiros e exigiu que o término dos processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que, no momento, é julgado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por suposta tentativa de golpe de Estado.

Roraima era o único estado que estava isolado

O presidente esteve na sede do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), em Brasília, para dar início ao processo que interliga Roraima ao sistema, único estado que estava isolado.

Segundo o governo, a linha Manaus-Boa Vista, chamado de linhão do Tucuruí, recebeu investimento de R$ 2,6 bilhões de reais e tem aproximadamente 725 km de extensão. O linhão foi energizado nesta quarta.

Lula afirmou que o sistema brasileiro é um “modelo” para o mundo e defendeu a conexão entre países da América do Sul, diante do potencial de energia mais limpa, gerada por hidrelétricas, por exemplo.

“Acho que esse sistema interligado, possivelmente, seja um modelo para o mundo. Acho que poucos países têm o sistema interligado como nós temos, e o dia em que os presidentes da América do Sul tiverem consciência da importância de um sistema como esse, a gente pode interligar todo o potencial hídrico da América do Sul para a gente ser uma potência muito maior”, disse Lula.

Fux reconhece legalidade da delação de Mauro Cid e diz que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro tem direito a benefícios
