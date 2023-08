Notícias Lula aproveita ida à Cúpula do Brics e faz turnê pela África

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2023

Lula visitará Angola e participará da cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em São Tomé e Príncipe. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca neste domingo (20) para a África do Sul, onde participará da 15ª Cúpula dos Chefes de Estado do Brics. Dos países do bloco, estarão presentes os presidentes Lula (Brasil), Cyril Ramaphosa (África do Sul) e Xi Jinping (China), e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participará de forma remota.

“A reunião tem três questões importantes que serão tratadas. A primeira é a expansão do Brics, algo que não é novo. A entrada da África do Sul em 2011 foi a primeira ampliação”, explicou o embaixador Eduardo Saboia. “O segundo item importante é a presença de muitos líderes africanos. A África do Sul quer chamar a atenção para questões relativas à África, não só em termos de desafios, mas também de oportunidades. O terceiro elemento é a discussão sobre a questão do uso de moedas locais para transações comerciais, uma eventual unidade de referência do Brics. É possível que haja um resultado nessa área”, emendou.

Turnê

Após o encontro, o presidente vai aproveitar que estará no continente africano para visitar outros dois países: Angola e São Tomé do Príncipe. Segundo o Ministério de Relações Exteriores, Lula deve participar de encontro de cúpula da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em São Tomé do Príncipe.

“É um foro importante para os países de língua portuguesa estabelecerem apoio mútuo para outros organismos internacionais. A presidência da CPLP será passada de Angola para São Tomé e Príncipe nessa cúpula, depois de uma atuação forte em termos de cooperação econômica nos últimos anos”, explicou o embaixador Carlos Duarte.

Em Angola, o presidente deve discursar na Assembleia Nacional e participar de um seminário sobre desenvolvimento econômico. Também participará de um painel sobre um projeto agrícola que o Brasil tem desenvolvido em cooperação com o país. O projeto trata da utilização de tecnologias agrícolas. O Itamaraty diz que Angola tem uma relação histórica com o Brasil, com “uma parceria estratégica” desde 2010.

Ainda estão sendo acertados os detalhes, mas 60 empresários brasileiros confirmaram participação no encontro de Angola, para tratar da “densidade de interesses de brasileiros e angolanos que podem ser alinhados”, diz Itamaraty.

Lula ficará na África do Sul nos dias 22, 23 e 24, e em Angola e São Tomé do Príncipe, nos dias 25 e 26.

