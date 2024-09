Política Lula aproveita primeira viagem a Goiânia em seu atual mandato para fazer críticas a Bolsonaro

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Lula participou da inauguração do 1º trecho do BRT Norte-Sul de Goiânia. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a fazer críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante visita a Goiânia nessa sexta-feira (6), a primeira realizada no atual mandato. Ao rebater críticas de sua ausência no Estado, Lula afirmou que a quantidade de anúncios feitos nessa sexta pelo governo federal não ocorreram nos quatro anos da gestão Bolsonaro.

“Estou vindo aqui pela primeira vez e tenho certeza que os anúncios que fizemos aqui em um único dia não foram feitos em quatro anos no governo passado”, disse Lula, durante inauguração do 1º trecho do BRT Norte-Sul de Goiânia. “Aliás, sou capaz de dar um prêmio a quem achar uma única obra feita pelo governo passado aqui no Estado de Goiás.”

Reiterando às críticas à gestão passada, Lula disse que nenhum de seus ministros foi a Goiás “para passear na fazenda de ninguém nem andar de jet ski”, mas para anunciar ou inaugurar obras.

Lula também rebateu críticas em relação ao agronegócio. Segundo ele, sua relação com o setor não é por falta de dinheiro ou políticas públicas. “Talvez eu não seja tão bonito quanto eu penso que sou”, ironizou. “Mas o dado concreto é que não levo em conta sequer o resultado eleitoral.”

Goiás é um Estado com forte presença bolsonarista. O governador, Ronaldo Caiado (União Brasil), apoiou Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Lula, então, disse que Caiado é seu adversário “desde que ele nasceu”, mas afirmou ter relação civilizada com o gestor estadual.

Bolsonaristas

Durante a visita de Lula à Goiânia, manifestantes puxaram gritos de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e foram expulsos por seguranças do evento. No fim da solenidade, outro apoiador de Bolsonaro foi retirado do local após chamar Lula de “ladrão”.

No segundo episódio, porém, o homem foi agredido e afastado a chutes. Garrafas de água voaram em direção ao manifestante, que foi protegido e escoltado por seguranças após ter levado pontapés.

Antes de o evento iniciar um grupo de aproximadamente cinco pessoas começou a entoar gritos de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, adversário político de Lula.

“Volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro”, gritavam.

O público petista logo abafou as manifestações com vaias de protesto e gritos de “Lula! Lula!”.

Cerca de dez minutos depois, os “infiltrados” foram identificados pela segurança do evento, que os expulsaram do recinto. Entre eles, estava a candidata à vereadora Jacke Oliver (PL). Enquanto eram conduzidos, o grupo protestou, afirmando que estavam exercendo seu direito de livre expressão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-aproveita-primeira-viagem-a-goiania-em-seu-atual-mandato-para-fazer-criticas-a-bolsonaro/

Lula aproveita primeira viagem a Goiânia em seu atual mandato para fazer críticas a Bolsonaro

2024-09-06