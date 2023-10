Educação Governo lança programa para conectar 138 mil escolas do País até 2026

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2023

Colégios poderão ter tablet, computador e wi-fi. (Foto: Reprodução)

A internet é uma potente aliada na educação e, por isso, o governo federal lançou um novo programa com o objetivo de conectar 138,4 mil escolas em todo o país até 2026. O decreto que instituiu a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a promessa de conectar 138,4 mil escolas em todo o país até 2026.

“Vamos conectar 138.400 escolas nesse País. Até 2026, a gente vai deixar toda a nossa meninada altamente conectada com wi-fi e tudo o mais que for necessário”, disse o presidente durante o programa Conversa com o Presidente, transmitido pelo Canal Gov. Durante participação no programa, o ministro da Educação, Camilo Santana, lembrou que mais da metade das escolas brasileiras, atualmente, não tem wi-fi.

Segundo ele, algumas até contam com algum tipo de conectividade, mas somente na sala da direção, por exemplo, sem acesso aos alunos e professores.

Quatro eixos

A Estratégia Nacional de Escolas Conectadas é dividida em quatro principais eixos de conectividade: implantar infraestrutura de rede de acesso à internet em alta velocidade; disponibilizar acesso à internet com velocidade adequada; instalação de redes Wi-Fi nas escolas; e fornecimento de energia elétrica. Segundo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, além de universalizar a conectividade, o Escolas Conectadas vai fomentar a equidade de oportunidades de acesso às tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem.

“Vamos contribuir com a aprendizagem digital e com o aperfeiçoamento da gestão dessas escolas. Os professores poderão utilizar recursos pedagógicos para melhor ensinar o conteúdo em sala de aula e os alunos serão incluídos no mundo digital em que vivemos hoje. O Ministério das Comunicações vai investir pesado para que todas as escolas públicas desse país tenham uma internet de altíssima qualidade. É o Governo Federal promovendo inclusão digital e social de norte a sul do Brasil”, ressalta Juscelino Filho.

Tipo de conexão

Todas as mais de 138 mil escolas serão conectadas por fibra óptica ou via satélite com uma velocidade de pelo menos 1 Mbps por aluno. Além disso, as unidades de educação contarão com cobertura completa de rede Wi-Fi. Já para as escolas que não possuem acesso à energia elétrica ou que possuem somente acesso à energia elétrica de gerador fóssil será viabilizada a conexão com a rede pública de energia ou disponibilizados geradores elétricos fotovoltaicos.

O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que a estratégia vai além de levar a conectividade e inclui a cidadania digital dentro dos currículos escolares das escolas públicas. “É importante o alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular, incluindo a cidadania digital dentro das competências digitais adequadas a cada etapa do ensino básico. O acesso à internet é diferente para quem está nos primeiros anos e para quem está no ensino médio” explicou o ministro.

O Nordeste é a região com a maior quantidade de escolas que passarão a ter internet de qualidade, totalizando 49.953 instituições. Em seguida está o Sudeste, com 40.365 escolas; o Norte, com 20.366; o Sul, com 19.826 unidades de educação; e o Centro-Oeste, com 7.845 instituições.

Escolas desconectadas

Atualmente, mais da metade das escolas brasileiras não conta com uma conexão wi-fi. Algumas até possuem algum grau de conectividade, mas somente na sala da direção, por exemplo, sem acesso aos alunos e professores.

Pesquisa TIC Educação 2022, divulgada no dia 25, apontou que apenas 58% das escolas brasileiras de ensino fundamental e médio possuem computadores e internet para os alunos. O levantamento mostra ainda que apenas 52% das escolas estaduais possuem mais de 50 Mbps de velocidade em seu principal ponto de conexão.

Os recursos para a implementação da nova estratégia de educação serão do Fundo da Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) e também do leilão do 5G.

