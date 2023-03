Política Lula avalia presença em coroação do rei Charles III e pode emendar roteiro europeu

Por Redação O Sul | 7 de março de 2023

Segundo relatos, o Palácio do Itamaraty já foi acionado sobre a cerimônia de coroação, mas Lula ainda não confirmou presença. Foto: Ricardo Stuckert/PR Segundo relatos, o Palácio do Itamaraty já foi acionado sobre a cerimônia de coroação, mas Lula ainda não confirmou presença. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia presença na cerimônia de coroação do rei Charles III, marcada para 6 de maio. A ideia discutida pelo governo brasileiro é de que o petista aproveite o deslocamento à Europa para fazer visitas oficiais à França e à Alemanha.

Segundo relatos, o Palácio do Itamaraty já foi acionado sobre a cerimônia de coroação, mas Lula ainda não confirmou presença. A presença do petista, no entanto, é avaliada como muito provável por assessores do governo.

Nesta segunda-feira (6), Lula e Charles tiveram uma conversa por telefone. No entanto, a cerimônia não foi mencionada.

Os dois trataram sobre a vontade de aprofundar parcerias e discussões entre Brasil e Inglaterra sobre a questão climática e proteção do meio ambiente.

Além da Europa, o presidente brasileiro deve ser convidado para participar da reunião do G7, no Japão, de 19 a 21 de maio.

