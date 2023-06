Mundo Lula cancela jantar com príncipe da Arábia Saudita que deu joias para Michelle Bolsonaro

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Lula participou de almoço de trabalho oferecido pelo presidente francês, Emmanuel Macron.(Foto: Ricardo Stuckert)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou um jantar agendado com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, em Paris, na França, nesta sexta-feira, 23. A decisão de alterar a agenda foi tomada devido à intensa programação que Lula teve nos últimos dias durante sua estadia na Europa, conforme informou a assessoria do Planalto.

O jantar estava originalmente agendado para acontecer na residência oficial da Arábia Saudita em Paris, e seria oferecido a Lula e à primeira-dama, Janja da Silva. O encontro encerraria a agenda do dia do presidente na capital francesa, que contou com participação na cúpula do Novo Pacto de Financiamento Global, promovida pelo presidente francês, Emmanuel Macron.

A justificativa oficial dada pela assessoria de Lula para o cancelamento do compromisso foi o cansaço do presidente diante da agenda lotada nos últimos dias desde que iniciou a viagem oficial à Europa, na Itália.

No entanto, uma fonte do governo afirmou que a possibilidade da reunião repercutir negativamente incentivou a mudança na agenda.

Críticas e polêmicas

O príncipe herdeiro, que ocupa uma posição de liderança no reino saudita, tem sido alvo de críticas por parte de países ocidentais. Um relatório de inteligência dos Estados Unidos, em 2021, atribuiu ao príncipe a responsabilidade pela morte do jornalista Jamal Khashoggi em 2018.

A comunidade internacional também tem levantado críticas contra a Arábia Saudita devido às restrições aos direitos das mulheres. Somente em 2018 o governo local autorizou que mulheres pudessem dirigir no país.

A Arábia Saudita é um importante produtor de petróleo e manteve uma boa relação com a administração do ex-presidente Jair Bolsonaro. O país árabe inclusive presenteou a então primeira-dama Michelle Bolsonaro com joias no valor de R$ 5,1 milhões.

Esses itens de luxo foram apreendidos quando um assessor do ex-ministro Bento Albuquerque (Minas e Energia) tentou ingressar no Brasil pelo Aeroporto de Guarulhos sem declará-los à Receita Federal, o que é considerado ilegal.

Fontes do governo afirmaram que a agenda de Lula na capital francesa foi positiva, mas a participação no jantar seria um “tiro no pé”, marcando negativamente a viagem e com possibilidade de se tornar a grande manchete a repercutir na mídia.

O presidente francês Emmanuel Macron também se encontrou com Bin Salman recentemente e, de acordo com Yazbek, enfrentou uma onda de críticas no país.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/lula-cancela-jantar-com-principe-da-arabia-saudita-que-deu-joias-para-michelle-bolsonaro/

Lula cancela jantar com príncipe da Arábia Saudita que deu joias para Michelle Bolsonaro

2023-06-23