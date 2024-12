Política Lula chega a Brasília após tomografia em São Paulo ter resultado “satisfatório”

19 de dezembro de 2024

O avião pousou por volta 12h48 na Base Aérea de Brasília. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Brasília, nesta quinta-feira (19), após fazer uma tomografia na cabeça e ser liberado pelos médicos para retornar à capital federal. O avião pousou por volta 12h48 na Base Aérea de Brasília.

Lula passou a última semana em São Paulo, onde foi operado às pressas na madrugada do dia 10 de dezembro para drenar um sangramento da cabeça, reflexo da queda que sofreu no banheiro do Palácio da Alvorada há dois meses. Ele teve alta no domingo (15) do Hospital Sírio-Libanês, seguiu para sua casa na capital paulista e retornou ao hospital na quinta para realizar uma tomografia.

Segundo o cardiologista Roberto Kalil, o resultado do exame foi “satisfatório”. Lula está bem e pode retomar as atividades de trabalho em Brasília. O presidente, por enquanto, deve evitar exercícios físicos e repetirá a tomografia em 10 dias.

“O hematoma não existe mais “, informou Kalil. De volta a Brasília, Lula pretende realizar nesta sexta-feira (20) uma reunião de fim de ano com sua equipe ministerial — o governo tem 38 ministérios. O presidente chegou a cogitar uma confraternização com a equipe na Granja do Torto, mas foi desaconselhado diante das observações médicas.

Lula costuma receber os ministros para reuniões no Palácio do Planalto, quando os subordinados elencam ações e programas das respectivas pastas. Em junho deste ano, o presidente e ministros se reuniram por nove horas. Desta vez, o encontro deve durar menos tempo. A previsão é de que apenas os ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Fernando Haddad (Fazenda) devem falar.

Integrantes da Esplanada acreditam que o encontro pode ser uma boa oportunidade para o governo organizar a agenda do próximo ano. O clima é de preocupação com a alta consecutiva do dólar, que chegou a bater R$ 6,28 nesta quinta-feira (19), reflexo da desconfiança do mercado sobre a política fiscal do governo.

Aliados do presidente reclamam que o ministro da Fazenda está isolado e que a articulação política pouco atuou para diminuir o mau humor do Congresso durante as negociações. Segundo fontes, Rui Costa e Haddad chegaram a entrar em rota de colisão por conta do projeto que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil reais.

A fala do presidente sobre a política fiscal ao programa Fantástico, no domingo (15), também tem sido alvo de críticas veladas entre ministros da base. O petista disse que “a única coisa errada nesse país é a taxa de juros”. Para conselheiros próximos, o Planalto precisa ‘unificar’ o discurso do governo e evitar novos ruídos. As informações são do G1 e da CNN Brasil.

