Política Lula chora ao lançar programa para urbanizar favelas: “Vocês não serão mais invisíveis”

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2024

Lula lembrou, em seguida, que morou em uma casa sem banheiro até os 7 anos de idade em Pernambuco. Foto: Reprodução de vídeo Lula lembrou, em seguida, que morou em uma casa sem banheiro até os 7 anos de idade em Pernambuco. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chorou por três vezes durante um evento no Palácio do Planalto para o lançamento do Programa Periferia Viva, que prevê a urbanização de favelas.

“No Brasil, tem gente que pode escolher a sua profissão. A pessoa escolhe ser jornalista, engenheiro, sociólogo, qualquer coisa. Mas tem outra parte da sociedade que fica com o que resta. Do mesmo jeito tem gente que escolhe onde morar, escolhe o bairro, a rua, e outros ficam com o que resta”, disse o presidente, na primeira vez que se emocionou.

Lula lembrou, em seguida, que morou em uma casa sem banheiro até os 7 anos de idade em Pernambuco. Ao fim de sua fala, o presidente ainda afirmou: “Vocês não serão mais invisíveis. Nós estaremos enxergando vocês.”

O programa lançado por Lula foi batizado de Periferia Viva, que terá foco em quatro eixos: Infraestrutura urbana; Equipamentos sociais; Fortalecimento social e comunitário; e Inovação, tecnologia e oportunidades. Serão mais de 30 políticas pactuadas entre ministérios, com a visão de um acréscimo de investimentos nas periferias.

Estratégias

No evento, o governo divulgou contratações de R$ 1,4 bilhão em obras de contenção de encostas e R$ 3,3 bilhões em ações de urbanização de favelas, ambas previstas no Novo PAC.

O Executivo defendeu que esse seria o maior pacote de políticas públicas para as periferias do país. O programa Periferia Viva reúne investimentos em infraestrutura urbana realizados pelo Ministério das Cidades e ações de outros 16 ministérios parceiros.

O programa Periferia Viva prevê um pacote de ações para a elaboração de 120 planos municipais de redução de riscos em municípios críticos, com foco em propor obras que reduzam os riscos nas periferias dessas cidades.

Segundo o governo, a perspectiva é que, até 2026, todos os municípios que tenham favelas (em áreas de risco alto ou muito alto) sejam beneficiados com planos municipais de Redução de Riscos financiados pelo governo federal, com investimento de R$ 63 milhões. Além disso, 19 mil contratos de regularização fundiária e melhorias habitacionais, em oito estados brasileiros, terão investimento federal superior a R$ 85 milhões.

Outra ação anunciada foi um convênio entre o Ministério das Cidades e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para viabilizar pesquisas e produção de dados sobre favelas e periferias brasileiras.

