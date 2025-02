Política Lula cita Marisa e diz que mulheres tem mais apego por filhos

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em evento no Amapá, o petista disse que coloca as casas populares no nome das mulheres por terem mais responsabilidade Foto: José Cruz/Agência Brasil (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (13) que as mulheres são mais apegadas aos filhos e mais responsáveis com a casa que os homens.

Em evento no Amapá para entregar unidades do Minha Casa, Minha Vida, sem a primeira-dama Janja da Silva, o petista citou a sua ex-mulher Marisa ao lembrar da primeira casa que viveu depois de casar.

“Quando casei, em 1975, fui morar numa casa de 35 metros quadrados. Morava eu, Marisa, 2 filhos, 2 cachorros e a mãe da Marisa. E eu sei o que é. E essas casas são bem melhores. É maior um pouco”, disse.

Depois, Lula citou que decidiu colocar os nomes dos títulos das unidades habitacionais entregues pelo governo no nome das mulheres. Segundo o presidente, a ideia é que elas não vendam as casas.

“A gente inclusive tomou a decisão de colocar as casas no nome das mulheres. Por que no nome das mulheres? Porque a mulher, não duvidando de nós homens, mas a mulher ela tem mais apego aos filhos, ela tem mais responsabilidade. E ela vai cuidar melhor. Ela não vai vender a casa nunca porque a casa é um ninho que ela construiu para a família”, declarou.

Durante o evento em Macapá, o governo entregou 282 unidades habitacionais do Conjunto Residencial Nelson dos Anjos, no bairro Congós. A obra de R$ 23,3 milhões é uma parceria da União com o governo do Estado, ainda da 1ª fase do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) firmado em 2007.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-cita-marisa-e-diz-que-mulheres-tem-mais-apego-por-filhos/

Lula cita Marisa e diz que mulheres tem mais apego por filhos

2025-02-13