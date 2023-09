Colunistas Lula cobra de ministros votos das bancadas do PP e Republicanos no Congresso

Por Flavio Pereira | 26 de setembro de 2023

Ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), o presidente Lula (PT) e o ministro do Esporte, André Fufuca (PP). (Foto: Divulgação/Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Lula respondeu ontem a um questionamento sobre o tipo de apoio que espera dos partidos (PP e Republicanos) que indicaram os mais novos ministros do governo (André Fufuca, do Esporte, e Silvio Costa Filho, dos Portos e Aeroportos). O presidente Lula fez uma cobrança aos auxiliares recém-chegados à Esplanada dos Ministérios. Lula disse que sua conversa não foi com o Centrão, mas “com os partidos políticos” dos quais espera apoio no Congresso aos projetos “que não são pessoais, são do Brasil”.

Adesão à pauta Racismo Zero

O Grupo Carrefour Brasil foi reconhecido pela Universidade Zumbi dos Palmares como um ambiente acolhedor para todas as pessoas, independentemente de raça ou gênero. O anúncio foi feito a partir da adesão da companhia ao movimento Racismo Zero, responsável pelo Programa Ambiente de Consumo Seguro contra o Racismo. Ainda dentro da pauta antirracista, o Grupo divulgou o novo Comitê de Equidade Racial. “Nossas iniciativas de combate ao racismo estão em constante evolução e fazem parte de uma jornada que engloba os mais de 150 mil colaboradores”, diz Stephane Maquaire, CEO da empresa — maior varejista e empregadora privada do país.

Empresa culpa guerra na Ucrânia por aumento na tarifa de pedágio

O consórcio Rota de Santa Maria, responsável por 204 quilômetros da RS-287, entre Tabaí e Santa Maria, está pedindo à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul um reajuste extraordinário na tarifa, ou ressarcimento estimado em R$ 27,72 milhões, por prejuízos que teriam ocorrido no primeiro ano de contrato da concessão da rodovia, entre setembro de 2021 e agosto de 2022. A empresa justifica os prejuízos por “casos fortuitos”, como o agravamento da pandemia de covid-19 no Brasil e a eclosão da guerra da Ucrânia.

Deputada cearense vê “esquecimento” das fraudes do Consórcio Nordeste

A deputada federal Priscila Costa (PL-CE) vem denunciando, repetidamente, que, enquanto a atual ministra da saúde, Nísia Trindade, se mostra preocupada em apontar defeitos da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a saúde, “esquece” de comentar os valores milionários pagos pelo Consórcio Nordeste para a aquisição de respiradores que não chegaram aos hospitais.

Relembre a fraude escancarada de R$ 48 milhões do Consórcio Nordeste

Em abril de 2020, auge da pandemia, o Consórcio Nordeste comprou 300 respiradores para os hospitais da região por 48 milhões de reais. Na nota de empenho, assinada pelo ex-ministro Carlos Gabas, está registrado que os equipamentos “foram entregues em perfeitas condições”. Só que os respiradores nunca foram entregues. O contrato, redigido pelos próprios vendedores, o que é inusitado, foi avalizado pelo governador Rui Costa (PT), então presidente do consórcio. Até hoje, reina silêncio sobre o escândalo.

Cirurgia de Lula será na sexta

Com cirurgia marcada para sexta-feira (29), o presidente Lula disse ontem (25) ter medo de anestesia, mas que está tranquilo quanto a cirurgia que realizará na próxima 6ª feira para tratar de uma artrose no quadril direito, doença que desgasta a cartilagem das articulações e pode produzir muita dor. O procedimento vai substituir a articulação doente por uma prótese. O período de recuperação é estimado em duas semanas.

Portaria do MEC vai criar confusão nas escolas

Uma Portaria do Ministério da Educação é o alvo de 60 parlamentares da oposição, que protocolaram ontem (25) na Câmara dos Deputados o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) nº 337/2023, para sustar a medida, que autoriza, com base em decisão do STF, o uso do nome social de pessoas transexuais, travestis em registros escolares. Um dos deputados que subscreve o projeto, Evair de Melo(Progressistas/ES), ouvido pelo site “O Antagonista”, descreve o caos que será criado nas escolas:

“Com essa nova medida, o professor terá que chamar o aluno, não pelo nome de batismo, mas o nome que ele adotou como nome social. A resolução também permite que esse mesmo aluno se vista de acordo com a sua identidade de gênero e ainda use banheiro conforme a sua opção sexual. Ou seja, os banheiros serão unissex. Não vamos permitir esse tipo de mudança, que coloca em risco a vida de jovens. É noticiado constantemente na imprensa casos de abusos e gravações que ocorreram por conta de oportunistas que fazem uso de banheiros compartilhados. É uma resolução perigosa e que corrompem os valores conservadores”.

Congresso quer definir marco temporal esta semana

A bancada ruralista fechou um acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para votar nesta semana o projeto de lei que regulamenta o marco temporal das terras indígenas. O relatório do senador Marcos Rogério (PL-RO) é favorável à definição do ano de 1988, quando a Constituição foi promulgada, como marco para demarcação de terras indígenas. Foi acertada a votação da admissibilidade do PL 2.903-2023 pela manhã, na CCJ, e à tarde, a votação no plenário.

