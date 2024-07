Política Lula compara governos Bolsonaro e Temer com conflito em Gaza

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2024

Lula fazia críticas sobre a descontinuidade de programas criados em seus primeiros governos. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Lula fazia críticas sobre a descontinuidade de programas criados em seus primeiros governos. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparou os governos dos ex-presidentes Jair Bolsonaro e Michel Temer com a situação na Faixa de Gaza. A fala foi proferida durante discurso em um evento para comemorar os 10 anos de atividades do Campus Lagoa do Sino da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em Buri (SP).

Lula fazia críticas sobre a descontinuidade de programas criados em seus primeiros governos quando disse: “Esse País [Brasil], eu diria, o que eles fizeram nesses últimos [anos], depois do impeachment da Dilma, é o que o Netanyahu está fazendo na Faixa de Gaza, na Palestina. O que eles fizeram com esse País foi um pouco isso.”

Em seguida, sem uma contextualização clara sobre a comparação, o petista mencionou o ataque israelense à cidade de Khan Yunis na segunda-feira (22). A ação resultou na morte de ao menos 80 pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza.

“Final de semana morreu mais 70 pessoas na Faixa de Gaza. Na semana passada morreu mais 90. E quem tá morrendo? É soldado? Terrorista? Não! Quem tá morrendo? São mulheres e crianças vítimas de ataques todo santo dia de um governo que já foi condenado pelo Tribunal Internacional”, disse.

O petista ainda afirmou que a gestão israelense é “irresponsável” e não respeita as decisões da Organização das Nações Unidas. O conflito em Gaza começou após o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro do ano passado. O Tribunal Penal Internacional solicitou mandados de prisão para Netanyahu e para o líder do Hamas, Yahya Sinwar, em maio, sob acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade pela guerra em Gaza.

Em outro momento do evento, Lula focou críticas no governo Bolsonaro. Disse que o Brasil “retrocedeu” e virou um “pária” nos últimos anos.

“Resolvi recuperar a participação geopolítica do Brasil no mundo. Porque o Brasil é o único país que não tem contencioso com ninguém. A gente só briga entre nós mesmos, mas a gente não quer briga com ninguém. Nós somos da paz”, disse.

O ex-presidente Michel Temer disse à CNN que a fala de Lula é infeliz e não merece resposta. “Uma colocação tão infeliz dessa não merece nem comentário”, escreveu.

