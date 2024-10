Política Lula completa 79 anos e se torna o mais velho na Presidência do Brasil

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2024

Petista passa aniversário em Brasília após cancelar ida à São Paulo por recomendação médica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa neste domingo (27) 79 anos. Com isso, o petista se torna o presidente brasileiro mais velho no cargo, ultrapassando Michel Temer (MDB), que deixou a cadeira do Executivo com 78 anos.

Em 2022, Lula já havia alcançado um recorde ao se tornado o mais velho a tomar posse da presidência do Brasil, quando tinha 77 anos. Havia a expectativa de que o presidente fosse para São Paulo votar em São Bernardo do Campo (SP) e apoiar os últimos dias de campanha de Guilherme Boulos (PSOL) para a prefeitura da capital paulista.

No entanto, em razão do acidente doméstico que sofreu no sábado passado (19), quando caiu no banheiro no Palácio do Alvorada e feriu a cabeça, a recomendação médica é de que Lula evite voos.

O acidente do último fim de semana – que rendeu ao presidente cinco pontos na parte de trás da cabeça e um pequeno sangramento interno na parte da frente — é mais um problema de saúde que Lula enfrenta neste terceiro mandato.

Em março de 2023, ele também precisou adiar uma viagem à China por ter desenvolvido uma broncopneumonia. Já em setembro do ano passado, o presidente passou por uma cirurgia no quadril para melhorar as dores causadas por uma artrose. O procedimento exigiu cerca de 3 semanas de isolamento e fisioterapia, mas não teve intercorrências.

80+

Ao terminar o mandato em 2026, Lula terá 81 anos e a candidatura à reeleição não está descartada. Essa é, por exemplo, a idade de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que decidiu desistir de uma possível reeleição neste ano depois de questionamentos sobre sua capacidade cognitiva para assumir o cargo.

Como mostrou a CNN, 77% dos eleitores americanos consideraram Biden “muito velho” para governar o país por mais quatro anos. O dado é de uma pesquisa da Associated Press (AP) e do instituto Norc da Universidade de Chicago.

À época, quando comparado ao presidente americano, Lula rebateu: “Quem achar que o Lulinha está cansado, pergunte para a Janja. Ela é testemunha ocular. Quando eu falo que eu tenho 70 anos de idade, energia de 30 e tesão de 20, eu estou falando com conhecimento de causa”, disse.

