Política Lula diz estar “convencido” que portas do Planalto foram abertas para entrada de terroristas

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Presidente afirmou que está "esperando a poeira" dos ataques terroristas "baixar" e que ainda quer assistir às imagens das câmeras de segurança dos locais atacados Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil Presidente afirmou que está "esperando a poeira" dos ataques terroristas "baixar" e que ainda quer assistir às imagens das câmeras de segurança dos locais atacados. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (12) que está “convencido” de que as portas do Palácio do Planalto foram abertas para a entrada de terroristas que depredaram a sede do Poder Executivo no último domingo (8). O petista deu a declaração durante café da manhã com jornalistas que fazem a cobertura da Presidência da República em Brasília.

Lula afirmou que está “esperando a poeira” dos ataques terroristas “baixar” e que ainda quer assistir às imagens registradas pelas câmeras de segurança do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Para o petista, teve “muita gente” da Polícia Militar do Distrito Federal e das Forças Armadas que foi “conivente” com os criminosos.

“Eu estou convencido de que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse porque não tem porta quebrada. Significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. Nós vamos com muita calma investigar e ver o que aconteceu de verdade”, declarou Lula.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política