Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2023

Desde o início do conflito, Lula tem conversado com diversos líderes do Oriente Médio para tentar negociar a abertura de um corredor humanitário. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone, nessa terça-feira (17), com os presidentes do Irã, Ebrahim Raisi, e da Turquia, Recep Erdogan, sobre a tragédia humanitária causada na Faixa de Gaza pela guerra entre Israel e o Hamas.

Desde o início do conflito, Lula tem conversado com diversos líderes do Oriente Médio para tentar negociar a abertura de um corredor humanitário para retirar os brasileiros presos na Faixa de Gaza, além de garantir a entrada de suprimentos para os civis afetados.

Nas conversas dessa terça, o petista reforçou a importância de um cessar fogo no conflito, e recebeu sinalizações positivas de Raisi e Erdogan.

Os telefonemas foram acompanhados pelo chanceler Mauro Vieira, que esteve presencialmente no Palácio da Alvorada pela manhã. O chefe do Executivo federal está trabalhando da residência oficial desde as cirurgias que fez no quadril e nas pálpebras, em 29 de setembro.

Segundo o Planalto, Lula também pediu ajuda internacional para a liberação de cerca de 30 cidadãos brasileiros que aguardam na saída de Gaza. O presidente turco se dispôs a contribuir com os trâmites para abertura de Rafah, na fronteira com o Egito.

Diplomacia

Após quase 11 dias de conflito entre Israel e o grupo fundamentalista Hamas, o governo federal tenta, por vias diplomáticas, meios para retirar em segurança cerca de 30 brasileiros e parentes palestinos presos no epicentro do embate, a Faixa de Gaza.

As tratativas são para resgatar 22 brasileiros, sete palestinos portadores de Registro Nacional de Imigração (estrangeiros com visto temporário ou com visto de autorização de residência) e mais três parentes próximos de origem palestina, que permanecem alojados em residências na região de Khan Yunis, ao sul de Gaza.

O presidente Lula e o chanceler Mauro Vieira estão em negociações com representantes do governo do Egito, de Israel e da Autoridade Palestina na tentativa de garantir um cessar-fogo. A medida é fundamental para que um ônibus com brasileiros deixe o território palestino rumo a solo egípcio, onde o grupo será aguardado por um avião presidencial.

Apesar dos esforços do primeiro escalão, entre os pontos que dificultam o processo de repatriação desses brasileiros, estão os bombardeios a Rafah, em meio ao bloqueio israelense até que o Hamas libere os reféns. A preocupação no Egito também é um êxodo em massa de palestinos, causando uma crise de refugiados no país.

