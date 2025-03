Brasil Lula convida Uruguai, Colômbia e México para participar do Brics

Por Redação O Sul | 2 de março de 2025

O grupo sob a presidência brasileira focará em 6 prioridades principais, que serão discutidas durante a 1ª reunião de sherpas.(Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou neste sábado (1º.mar.2025) o Uruguai, a Colômbia e o México para participar da reunião da Cúpula dos Brics no Brasil, marcada para 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro. Embora os países não sejam integrantes fixos do bloco, o chefe do Executivo avalia que a presença dos chefes de cada território seja essencial para “fazer um debate com o mundo inteiro”.

Em fala a jornalistas no Uruguai, onde está para a cerimônia de posse do presidente Yamandú Orsi, Lula defendeu que o debate seja ampliado para fortalecer o multilateralismo e o livre comércio. “É importante que a gente, nessa reunião dos Brics, fortaleça de verdade duas coisas importantes: o multilateralismo e a gente fortaleça o livre comércio, porque se não tiver liberdade de comércio, se não tiver multilateralismo, não tem democracia. E as relações desiguais prejudicam os países menores”, declarou.

Na noite de 6ª feira (28.fev), Lula ofereceu um jantar aos presidentes do Chile, Gabriel Boric, da Colômbia, Gustavo Petro, e do Uruguai, Yamandú Orsi, na embaixada brasileira em Montevidéu (Uruguai) a fim de “fortalecer a democracia”.

Prioridade no Brics

O grupo sob a presidência brasileira focará em 6 prioridades principais, que serão discutidas durante a 1ª reunião de sherpas. São elas:

cooperação em saúde global para fortalecer sistemas de saúde mais coordenados e inclusivos;

comércio, investimentos e finanças com o objetivo de promover um sistema comercial multilateral justo e equilibrado;

combate às mudanças climáticas, com ênfase em ações para enfrentar as desigualdades climáticas que afetam principalmente os países em desenvolvimento;

governança da inteligência artificial, defendendo um desenvolvimento ético e transparente da IA;

reforma do sistema multilateral de paz e segurança, com o Brics assumindo um papel ativo em soluções diplomáticas e de mediação de conflito;

desenvolvimento institucional do Brics para assegurar que o grupo continue a crescer e a desempenhar um papel significativo no cenário internacional. As informações são do portal Poder360.

Brics

Brics é o nome dado a um grupo de países emergentes que tem como objetivo a cooperação econômica e o desenvolvimento em conjunto. Esse grupo é formado por cinco países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brics não é um bloco econômico propriamente dito, mas sim um mecanismo internacional de atuação das principais economias emergentes do mundo atual.

