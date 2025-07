Política Lula critica ações dos Estados Unidos contra ministros do Supremo: “Medida arbitrária e sem fundamento”

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou "solidariedade e apoio" aos ministros do Supremo. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nota nesse sábado (19) na qual manifesta “solidariedade e apoio” aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) atingidos pela revogação de vistos dos Estados Unidos. Segundo ele, essa é “mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos”.

“A interferência de um país no sistema de Justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações”, acrescentou Lula.

O presidente também se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. No encontro, que não estava previsto na agenda oficial, a crise com os EUA também foi debatida.

Na sexta-feira (18), o secretário de Estado do governo Trump, Marco Rubio, informou que foram revogados os vistos americanos do ministro do STF Alexandre de Moraes, de “seus aliados” e de “familiares imediatos”.

Os nomes dos “aliados” de Moraes atingidos pela medida não foram divulgados, mas a TV Globo apurou que alguns ministros do STF já foram avisados por e-mail sobre a suspensão de seus próprios vistos.

“O presidente Trump deixou claro que seu governo responsabilizará estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos. A caça às bruxas política do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos”, diz a postagem de Rubio na rede social X.

Escalada de tensão

Esse é mais um capítulo na escalada de tensão entre os governos brasileiro e dos EUA, chefiado por Donald Trump. A revogação dos vistos de ministros do STF foi anunciada após o ex-presidente Jair Bolsonaro ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal e ter passado a usar tornozeleira eletrônica por determinação do STF.

Na nota divulgada nesse sábado, o presidente Lula afirmou, ainda, estar “certo de que nenhum tipo de intimidação ou ameaça, de quem quer que seja, vai comprometer a mais importante missão dos poderes e instituições nacionais, que é atuar permanentemente na defesa e preservação do Estado Democrático de Direito”.

